¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬ºÆ¤Ó¿¼Ìë¤ÎÏ¢Â³¥Ä¥¤¡¼¥È¡Ö¾µÇ§Íßµá¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÆâÌÌ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£±£°Æü¸áÁ°£³»þ¤³¤í¤«¤éÂ®¼ÍË¤¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹Ê¸¥Ä¥¤¡¼¥È¤òÏ¢È¯¡£
¡Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÌÔÎõ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ä¤·¤«¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¡¾µÇ§Íßµá¡¡±éµ»¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¾µÇ§Íßµá¡£±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¾µÇ§Íßµá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤½¤ì¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤Ç¤â¤½¤Î¾µÇ§Íßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡¾µÇ§Íßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¡©¡¡¤½¤ÎËþ¤¿¤µ¤ì¤¿Àè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½¢¿²¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¾ËÜ¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ý¥¨¥àÄ´¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¿´¹½¤¨¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£±£°»þ£´£¸Ê¬¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¡£Ì²¤¤¤¾¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¼«Í³¤À¡¡²¿¤ò¤·¤è¤¦¤¬¼«Í³¤ÀÃÙ¤¯µ¯¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¡Ì²¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¡¸¶¹Æ»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¡¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç»ä¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï»ä¤Î¼«Í³¤À¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¡Æ¬¥³¥³¥íÀ°¤¨¤Æ¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¡¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¡¡¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¼«Ê¬¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡¡¤½¤ì¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤«¡¡»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¡»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¡£À¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤À¡¢ºÇÄã¸Â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤À¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¥³¥³¥í¥¢¥¿¥Þ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡¡À¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¡¢¶õ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¤«¡¢ÎÐ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¢É÷¤¬¤½¤è¤½¤è¡¢¿å¤¬¥Á¥í¥Á¥í¡¢Ä»¤¬¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤òµ¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÀ°¤¨¤ë¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£´·î£²£¶Æü¤Ë¤â°ÕÌ£¿¼¤ÊÏ¢Â³¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£