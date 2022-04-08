³ÚÅ·¡¦À¾Àî¤¬¸ÅÁãÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡¡¼ºÅÀÁË»ß¤ÎÄ¾¸å¤Ë°ËÆ£·â¤ÁÅ¬»þÂÇ
¢¡ ¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø¡Ä¸ÅÁãÁê¼ê¤ËÂç³èÌö
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀ¾ÀîÍÚµ±Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬8Æü¡¢º£µ¨½é¤Î¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Èô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî¤Ï¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÎ¢¡¢°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÌîÂ¼Í¤´õ¤Îº¸Èô¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëËÜÎÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¾åÌî¶ÁÊ¿¤ò»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤¬»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ê»»¦¤Ç¹¶·â½ªÎ»¡£³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÀîÎ´µ×¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Àî¤ÏÄ¾¸å¤Î4²ó°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤«¤é±¦Á°¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅð¤ßº£µ¨4¤ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¸ÅÁã¡¦»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£¹¶·â½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÀ¾Àî¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ±ÅÀ¡Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°ì½Ö¤ÇÊ»»¦¡ªÀ¾Àî¤¬¹¥È½ÃÇ¤Ç¼ºÅÀÁË»ß
¡¿#À¾ÀîÍÚµ± ¤Î¹¥ÊÖµå✨
¡À
ÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»°ÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤òÀ¾Àî¤¬»É¤·¤¿⚾#¥×¥íÌîµå(2022/4/8)
🆚ÆüËÜ¥Ï¥à¡ß³ÚÅ·
📱Live on #DAZN#RakutenEagles #NPB pic.twitter.com/wRECh5P7Tc- DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 8, 2022