ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¥¿¥¤¤è¤ê°Â¤¤¡ÄÆüËÜ¤¬µÞ·ã¤ËÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏŽ¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Ž£¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ìî¸ýÍªµªÍº¡ØÆüËÜ¤¬Àè¿Ê¹ñ¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ëÆü¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê°Â¤¤
±Ñ»ï¡ØThe Economist¡Ù¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯6·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤®¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï390±ß¡£¤³¤ì¤ò¡¢1¥É¥ë¡á110±ß¤È¤¤¤¦6·î»þÅÀ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢3.55¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï5.65¥É¥ë¤À¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ621.5±ß¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Á³Ê¤Î62.8¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤òÇã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¹ñ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¹ñ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏË¤«¤ÊÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÉÏË³Î¹¹Ô¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¥æ¡¼¥í·÷¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥É¥ë¤Ë´¹»»¤·¤Æ5.02¥É¥ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï4.5¥É¥ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Ï4.0¥É¥ë¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÏÆüËÜ¤Î3.55¥É¥ë¤è¤ê¹â¤¤¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯²Á³Ê¤¬ÆüËÜ¤è¤êÄã¤¤¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö°Â¤¤ÆüËÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢£³Æ¹ñ¤ÎÊª²Á¤òÂ¬¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¡×
°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î»»¼°¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
Á°½Ò¤ÎÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ì3.55¡à5.65¡Ý1¡Í¡ß100¡á¡Ý37.2¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Ï¡¢ÄêµÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥¼¥í¤À¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÀäÂÐÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬¾®¤µ¤¤¹ñ¤Î¿Í¤¬Âç¤¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÊª²Á¤¬°Â¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿
2021Ç¯6·î¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤®¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤¬¤½¤Î¹ñ¤Î»Ø¿ô¡Ë¡£
»Ø¿ô¤¬¥×¥é¥¹¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ê24.7¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ê11.5¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê9.6¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¹ñ¤À¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤âÆüËÜ¤è¤ê»Ø¿ô¤¬Âç¤¤¤¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡Ê¢¤29.2¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê¢¤30.2¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¢¤31.0¡Ë¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ê¢¤36.3¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Î½ç¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý57¥«¹ñ¡¦ÃÏ°èÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï31°Ì¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢30¤Î¹ñ¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê26°Ì¡Ë¤âÆüËÜ¤è¤ê¾å°Ì¡£¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£Êª²Á¤Î¹âÄã´¶³Ð¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊª²Á¤È°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Ï¡¢¤Ä¤®¤ÎÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
Âè1¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯²Á³Ê¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ÎÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ø¿ô¤ÎÀäÂÐÃÍ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
Âè2¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤À¡£±ß¹â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ÎÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£»Ø¿ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÃÍ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡Ö±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë±ß¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÆüËÜ¤ÎÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
µÕ¤Ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊª²Á¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊª²Á¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤È¹ñÆâ³°Êª²Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿»Ø¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤À¡£
¢£10Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÎ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¤Î2010Ç¯¤Î²Á³Ê¡Ê¥É¥ë´¹»»ÃÍ¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï3.91¥É¥ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3.71¥É¥ë¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î3.63¥É¥ë¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥æ¡¼¥í·÷¡¢¥«¥Ê¥À¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï3.03¥É¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÊª²Á¤¬°Â¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÇÆüËÜ¤ÏµÞ·ã¤ËÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Ä¾Á°¤Î2012Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¤½¤¦¤À¡£
2012Ç¯6·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯²Á³Ê¤Ï320±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï1¥É¥ë¡á78.22±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È4.09¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î4.33¥É¥ë¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î´ü´Ö¤ËµÞÂ®¤ËÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î´ü´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿ºÇ¤âÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª»ö·ï¤¬¤³¤ì¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ò¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£2000Ç¯¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤Ï10.5¤Ç¡¢À¤³¦Âè5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£»Ø¿ô¤¬¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤è¤ê¹â¤¤¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢20Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£°Û¾ï¤Ê±ß°Â¤ËÆ³¤¯·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸µ¶§
ÄÂ¶â¤äGDP¤ÎÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á¸å(¤ª¤¯)¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÄã¤µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤È¤É¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êÆüËÜ¤Ç¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌ¾ÌÜÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤êÆüËÜ¤Ç¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò±ß°Â¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤ÆÆüËÜ¤ÎÊª²Á¤äÄÂ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÄã¤¤ÄÂ¶â¤ä¡Ö°Â¤¤ÆüËÜ¡×¤òÌäÂê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¶äÀ±¹æ»ö·ï¡Ù¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¿¯Æþ¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¡Ö¸¤¤¬ËÊ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¤È¸À¤¦¡£¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤ò²ò¤¯¥«¥®¤À¡£°Û¾ï¤Ê±ß°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖ¸¤¤¬ËÊ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖË´¹ñ¤Î±ß°Â¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤
±ß°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÍø±×¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ä¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±ß°Â¤Ï¼¡¤ÎÆó½Å¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÉÏ¤·¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ±ß¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö±ß°Â¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¡×¤À¡£
±ß°Â¤ÎËãÌô¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬µ»½Ñ³«È¯¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö±ß°Â¤Î´ÖÀÜ¸ú²Ì¡×¤À¡£¡ÖË´¹ñ¤Î±ß°Â¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤òÉÏ¤·¤¯¤·¤¿º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î´ü´Ö¤Ë±ß°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤ÆÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤äÊª²Á¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¸«Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°ÊÁ°¤Î±ß¹â¤Ï°Û¾ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¡ÊÆÃ¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È¡Ë¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶âÍ»´ËÏÂ¤Ç±ß°Â¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ß¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÄãÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ³«È¯¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤¬°Â°×¤ËÍø±×¤òÁý²Ã¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢±ß°ÂÀ¯ºö¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÉÏ¤·¤¯¤·¤¿º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢±ß°ÂÀ¯ºö¤ò¤È¤êÂ³¤±¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î´ü´Ö¤ËµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
----------
Ìî¸ý ÍªµªÍº¡Ê¤Î¤°¤Á¡¦¤æ¤¤ª¡Ë
°ì¶¶Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
1940Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£63Ç¯ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢64Ç¯ÂçÂ¢¾ÊÆþ¾Ê¡¢72Ç¯¥¨¡¼¥ëÂç³ØPh.D.¡Ê·ÐºÑ³ØÇî»Î¹æ¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì¶¶Âç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸ÜÌä¤òÎòÇ¤¡£°ì¶¶Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Àì¹¶¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÍýÏÀ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÏÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÄ¶¡×À°ÍýË¡¡Ù¡Ø¡ÖÄ¶¡×Ê¸¾ÏË¡¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºâÀ¯´íµ¡¤Î¹½Â¤¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥Ö¥ë¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡Ê°ì¶¶Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø Ìî¸ý ÍªµªÍº¡Ë