¹âÍüº»Íå¡Ö¼º³Ê¡×¤Ç¿·¾Ú¸À à¹õËëÃËá¤Î·Ù¹ð¤È¹¶·âÅª¤Ê¶õµ¤´¶¡á¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»æ
¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê£²£µ¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤é½÷»ÒÁª¼ê¤Ð¤«¤ê£µ¿Í¤¬¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¿·¾Ú¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¸¡ºº¾ì¤¬¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï°ÛÍÍ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£·Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¹âÍü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼º³Ê¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¡¼¥Ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»æ¡Ö¥À¡¼¥°¥Ö¥é¡¼¥Ç¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌµþ¤ËÂÚºß¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¾Ú¸À¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ÁûÆ°¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Í¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Î·×Â¬ÊýË¡°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂç²ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ó¥ó¤ÎÃæ¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤¥à¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁª¼ê¤â¡¢Â¾¹ñ¤ÎÁª¼ê´Ø·¸¼Ô¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¤À¡×¡£Èó¾ï¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÂ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤é¡¢ÃË»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·³Ê¤ÊÂ¬Äê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÆ»¶ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ËÃ´Åö¼Ô¤Î¥ß¥«¡¦¥æ¥Ã¥«¥é»á¤¬¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Î»þ¤À¤±½÷»Ò¤Ëà²ðÆþá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ã¥«¥é»á¤Ï¡Ö½÷»Ò¤ÎÂ¬ÄêÉô²°¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÊüÁ÷¶É£Á£Ò£Ä¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢£µÆü¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ëµö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿½÷À¸¡ºº´±¤Î¥¢¥¬¡¦¥Ü¥ó¥Á¥Õ¥¹¥«»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¥Ã¥«¥é»á¤¬¡Ö¡Ø½÷»Ò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÂ³Êó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¡¼¥Ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï·×Â¬ÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¡¼¥°¥Ö¥é¡¼¥Ç¡×¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡Öº£¡¢»ä¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ØÆ°¤½Ð¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Ó£Á£Ê¡Ë¤Ï£±£±Æü¤Ë¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥±¥¢¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Æ¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸¶°øµæÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£