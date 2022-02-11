【YouTube】お試しで日帰り旅行利用も！青春18きっぷ1回分は2,410円！往復、片道で「どこまで行けば元が取れる？」
金曜日は、はっちー（旅の文筆家 蜂谷あす美）コンテンツ定期19時配信！
今回は、「青春18きっぷ1回分の元を取るにはどこまで行く？」をテーマに話していきます！
青春18きっぷの料金は12,050円で、1回分は2,410円！
東京、名古屋、大阪から「どこまで行けば元が取れる？」
【2022年度青春18きっぷ 発売期間と利用期間】
〔春季〕・発売期間：2022年２月20日（日）〜2022年３月31日（木）
・利用期間：2022年３月１日（火）〜2022年４月10日（日）
〔夏季〕・発売期間：2022年７月１日（金）〜2022年８月31日（水）
・利用期間：2022年７月20日（水）〜2022年９月10日（土）
〔冬季〕・発売期間：2022年12月１日（木）〜2022年12月31日（土）
・利用期間：2022年12月10日（土）〜2023年１月10日（火）
【おねだん】
12,050 円（おとな・こども同額）
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