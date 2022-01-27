¥»¥Ö¥ó¤Îºá¿¼¤¥¹¥¤ー¥Ä¥Ñ¥ó¡ª¿·ºî¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ë´ÅÅÞ´¿´î
4¸ÄÆþ¤ê¤Î¤·¤¢¤ï¤»¢ö ¥»¥Ö¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¥ì¥Ó¥åー¡ª
2022Ç¯1·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¿·ºî¥Ñ¥ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤Î¥¯¥êー¥à¤òÊñ¤ß¡¢É½ÌÌ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢´Å¤¤¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1ÂÞ¤Ë4¸ÄÆþ¤Ã¤Æ149±ß¤ÈÇË³Ê¡ª4¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥ïー¥Úー¥¹¥È¡¢º½Åü¡¢¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¡¢Íñ¡¢¥Ñ¥ó¹ÚÊì¡¢¥Þー¥¬¥ê¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
1ÂÞ¤Ë4¸ÄÆþ¤Ã¤Æ149±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1¸ÄÌó37±ß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ñ¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÉôÎà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥êー¤Ï106kcal¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤¬¤Û¤Ü¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç´Å¤¤¹á¤ê¤¬¡£µ¨Àá¤ÏÅß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¹¤«¤¤Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÊÝ´É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¼çÄ¥¤¬¥¬¥Ä¥ó¡ª
É½ÌÌ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤Ò¤È¸ýÌÜ¤«¤é´Å～¤¤¡ª»õ¤¬Éâ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£É®¼Ô¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÅü¤Î¥³ー¥Òー¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤â¤«¤Ê¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌý»é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥Ð¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þー¥¬¥ê¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¹¤®¤º¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤É÷Ì£¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¥Ð¥¿ー¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤À¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¶õÆ¶¤¬Âç¤¤¯¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤â¥¯¥êー¥à¤¬¾¯¤ÊÌÜ¡£¤¿¤À¡¢É½ÌÌ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¥Á¥ç¥³´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Î¥¯¥êー¥à¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤Ö¤ê¤Ç»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢É½ÌÌ¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÍÏ¤±¤Æ¼ê¤¬¤Ù¤È¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¥Õ¥©ー¥¯¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤â´î¤Ö´Å¤á¤ÎÌþ¤··Ï¥Ñ¥ó
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿·ºî¥Ñ¥ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê´Å¤ß¤¬¶¯¤¤²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£1ÂÞ4¸ÄÆþ¤ê¤Ç149±ß¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¯¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¤ª¤ä¤Ä¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤µ¤¬Á´³«¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â´î¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²ÈÂ²¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤ä¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì£¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥ì¥Ã¥É
¢£ÆâÍÆÎÌ¡§4¸ÄÆþ
¢£²Á³Ê¡§149±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥«¥í¥êー¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê106kcal
¢£ÈÎÇäÆü¡§2022Ç¯1·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡È¯Çä
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÅìËÌ¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢²¬»³¸©¡¢»Í¹ñ¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£