ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö1ÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©¡¡ºòµ¨Âç³èÌö¤â¡Ö¤¤¤Þ¤À¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬À©ºî¤·¤¿CM¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡ÈÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬¡¢ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Î¹¹ð¤ò28Æü¤«¤éÅ¸³«¡£¤Þ¤º2ËÜ¤ÎCM¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·Ê¹¤ä¸òÄÌ¹¹ð¤â´Þ¤á¤ÆÏª½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤ÈÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëÆü¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²º¤ä¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËËÍ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ºòµ¨¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ëÆóÅáÎ®¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£CM¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë