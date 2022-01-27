TVÊüÁ÷¤¬ÊªµÄ ¥é¥Î¥Ùºî²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡Ö8085Ëü±ß¡×¡© ¢ª ¥é¥Î¥ÙÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä
¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºî²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï8085Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾×·â¤Î¾ðÊó¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î22Æü¤ËTBS¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥é¤Þ¤!!?¿·¥Ç¡¼¥¿Ä´ºº¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£?¡Ù¤¬¥Í¥¿¸µ¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤¯¤é¡¢¥é¥Î¥Ù¡Ê¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ë¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£º¬µò¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ãë´Ö¤¿¤«¤·¡Ë
¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢·×»»¤¬Å¬Åö¤¹¤®
ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤Î¿ô»ú¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖµëÎÁBANK¡×¤«¤é¤Î°úÍÑ¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Î¥Ùºî²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¡6070Ëü±ß¡Á8085Ëü±ß¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ó¤À¡£
¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¡¡¥é¥Î¥ÙÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°2015Ç¯ÅÙÈÇ¡×¤Î¾å°Ì20¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤È¿äÄê°õÀÇ¡Êº¬µò¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬Îóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¾åµ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÊ¿¶ÑµëÎÁ¤¬505Ëü±ß¡¡Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï6060Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢ËÁÆ¬¤Î¿ô»ú¤Îº¬µò¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¤Î½ñ¤¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖÈ¯¹ÔÉô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤«¤é20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë°õÀÇ³Û¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿äÂ¬¤·¡¢¤½¤ì¤òÅ¬Åö¤ËÂ¤·¤¿¤ê¡¢³ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥é¥Î¥Ùºî²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡×¤Îº¬µò¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£°úÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤»¤ó¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤«¡£
¥é¥Î¥Ùºî²È¤ÇÇ¯¼ý8000Ëü¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¡©
¤·¤«¤·¡¢¥é¥Î¥Ùºî²È¤ÏËÜÅö¤Ë8000Ëü±ß¤âÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤¬8000Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî²È¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ê¤É¤·¤ÆÅö¤¿¤ì¤Ð¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥Ë¥á²½¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬¡¢ËÜ¤Î°õÀÇ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÊÔ½¸¼ÔA¤µ¤ó¡Ë
¤ª¤ª¡¢²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿ºî²È¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤½¤Î¼ýÆþ¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÇüÂç¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëºî²È¤â³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼ýÆþ¤¬ËèÇ¯Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¶Ï¤«¤Êºî²È¤¬°ìÇ¯¤À¤±¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢10Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºî²È¤Ç¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¶Ï¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÊÔ½¸¼ÔB¤µ¤ó¡Ë
¤É¤ó¤Ê¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢Éâ¤ÄÀ¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£Ä¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯8000ËüÌÙ¤±¤¿¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¤â8000Ëü²Ô¤²¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·×»»¤¬À®¤êÎ©¤ÄÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤â¤¦°ì¿Í¡¢ÊÌ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤â¡£
¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÙ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëºî²È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¶â³Û¤ÎÂ¿²É¤Ê¤ó¤Æºî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤¿¤¤¤«¤é¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤â¤·¤â¡¢ÌÙ¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÊÔ½¸¼ÔC¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºî²È¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£ºîÉÊ¥Ò¥Ã¥È¸å¤Ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇã¤¨¤¿¤·¡¢·ëº§¤â½ÐÍè¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤Þ¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦»þ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡×
¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óºî²È¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¶È¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤È¤âÂçÊÑ¤Ê¡Ö¿¦¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¡£