【ディズニープラスおすすめ】2月のドラマシリーズラインナップ

ディズニーがグローバルで展開する唯一の定額制公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)。史上最長のコメディシリーズとして大人気の『フィラデルフィアは今日も晴れ』やあのお騒がせカップルの結婚生活を描いた衝撃作パム&トミー』など、2022年2月も見逃せない作品が目白押し! ドラマシリーズのラインナップをまとめてご紹介しよう。

■2月2日(水)

『パム&トミー』

17:00より配信開始。

何年にもわたってタブロイド紙を沸かせたお騒がせカップルのパメラ・アンダーソンと彼女の元夫でロックバンド、モトリー・クルーのドラマーであるトミー・リー。その二人の波瀾万丈な結婚生活を描いた衝撃のオリジナルドラマシリーズ。

お騒がせカップルを演じるのは、映画『マンマ・ミア!』シリーズの若きドナ役や、のローズ・マクレア役などで知られるリリー・ジェームズと『アベンジャーズ』シリーズのバッキー・バーンズ/ウィンター・ソルジャー役でお馴染みのセバスチャン・スタン。これまでのイメージを覆すビジュアルと、体当たりの演技で新境地を開拓している。

『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』シーズン2

マーティン・フリーマン(『SHERLOCK/シャーロック』)が自身の子育ての経験をもとに製作したコメディドラマ。

子どものためなら死ねるが、我慢できないほど憎いと思うこともある。そんな子育てのパラドックスに迫る。時が過ぎ、ルークは13歳、アバは10歳に。難しい年頃になって問題も複雑になり、年をとった祖父母にもケアが必要になってきた。ポールとアリーは再びこの難局を乗り越えられるのだろうか。

『クイーンズ』

90年代のヒップホップ界で伝説を作ったガールズ・グループが、かつての栄光を取り戻すべく再結成! 迫力の歌唱シーンが満載のドラマシリーズが日本初配信。栄光を築いた後疎遠になり、全員が40代となった"ナスティ・ビッチーズ"の4人。彼女たちが再び集まり、名声を取り戻すチャンスを求めて奮闘する。

出演はイヴ(『Glee』)、ナトゥーリ・ノートン(『POWER/パワー』)、ナディーン・ヴェラスケス(『Major Crimes 〜重大犯罪課』)、ペピ・ソヌーガ(『FAMOUS IN LOVE』)、ブランディ・ノーウッド(『STAR 夢の代償 』)、テイラー・セレ(『FBI:特別捜査班』)ら。

『パーセプション 天才教授の推理ノート』シーズン1〜3

のエリック・マコーマック主演の推理ドラマ。

シカゴを舞台に、神経科学の博士号を持ち、大学で教鞭をとるダニエル・ピアースが、統合失調症を抱えながらも、鋭い洞察力を活かしてFBIの捜査に協力し、事件を解決していく。華麗な謎解きテクニックを鮮やかに描いて、推理小説好きもうならせた大人気シリーズだ。

■2月16日(水)

『スタンプタウン』

『ママと恋に落ちるまで』のロビン・シェバツキー役や、映画『アベンジャーズ』シリーズのマリア・ヒル役などで知られるコビー・スマルダーズが主演する探偵ミステリー。

私立探偵デックスは、頭の切れる退役軍人で、弟のアンセルの面倒を見ながら必死に生きている。彼女の捜査は型破りで、その堂々としたスタイルで、犯罪者たちに立ち向かう。

『フィラデルフィアは今日も晴れ』シーズン1〜15

Always Sunny in Philadelphia(@alwayssunnyfxx)がシェアした投稿

ペンシルベニア州フィラデルフィアでバーを共同経営する変わり者の男女4人組を中心に巻き起こるドタバタが、下ネタとブラックユーモア満載で描かれる。2004年から放送がスタートし、昨年本国ではシーズン15が放送。すでにシーズン18まで更新されており、史上最長の実写版コメディドラマとして知られている。

『プライベート・プラクティス LA診療所』シーズン1〜6

長寿医療ドラマシリーズの人気キャラクター、アディソンを主演に迎えたスピンオフ・ドラマ。

小児外科医の世界的権威としてシアトルの大病院で辣腕をふるう医師のアディソン。だが夫との別居、夫の新恋人登場、離婚と不倫、そして病院内のポスト争奪レース敗退と、何もかも上手くいかない人生をリセットするため、今までのキャリアを捨てて心機一転、LAにやってくる。新しい勤務先の診療所のドクターたちは、大病院からやってきたアディソンの加入に難色を示すが、設備の不十分な診療所で最善の医療のために尽くす彼女の真摯な姿に、そして何より彼女の魅力に、次第に心を開いていく。

■2月21日(月)

『ウォーキング・デッド』ファイナル・シーズン Part2

Disney+の「スター」にて日本最速で独占配信!

Part2では、恐ろしい兵器をもった"収穫者"との戦いがさらに激化!また、アレクサンドリアでの大嵐でコミュティはどうなってしまうのか? 謎に包まれたままのコモンウェルスは一体どのような展開を迎えるのだろうか。ある者は希望を取り戻し、ある者には悲劇が訪れ...。それぞれの決断が、彼らの未来、生き残る可能性を左右し、物語を大きく動かしていく。

