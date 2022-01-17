¥ì¥¢¥ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥ÑÍ¥¾¡¡ª¡¡Á°²ó²¦¼Ô¥Ó¥ë¥Ð¥ªÇË¤ë
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã·è¾¡¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï38Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥í¥É¥ê¥´¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡£¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È52Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ªDF¤ÎÏÓ¤ËÅö¤¿¤ë¡£VARÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï87Ê¬¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¥ó¥É¤ò¤·¤ÆPK¤òÆÀ¤ë¡£PK¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Ë¤è¤êÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥ê¥È¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤·¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÎÃæ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º»î¹ç½ªÎ»¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Á°²ó²¦¼Ô¤òÇË¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤Î12ÅÙÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥ÑÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¡2¡Ý0¡¡¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý0¡¡52Ê¬¡¡¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë