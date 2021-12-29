¤³¤ì¤ÏÃÎÇ½ÈÈ¡¡ÞÕ¿È¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ç¿©»öÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤Îµ¤¤ò¤Ò¤¯¸¤
¡¡¸¤¤äÇ¤Èµº¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤Ê¤¤Ë»¤·¤¤¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤Ï¿©»ö»þ¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Â¦¤ÏÂÔ¤Á¤Ü¤¦¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÈÍ·¤ó¤ÇÍß¤·¤¯¤Æ¡¢ÞÕ¿È¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¹¶·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¸¤¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤ª¿©»öÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢ÞÕ¿È¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ç¹½¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¡£2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÁ´¿È¤Ë¼õ¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ìÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤¬¿©»öÃæ¤Î¾ì¹ç¤ÏÏÃ¤¬ÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¿©»öÃæ¡¢¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Íß¡×¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËè²ó¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤Ëº¬Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçÂÎ¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ÈÓ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤é¡¢¤´ÈÓ¤è¤ê¥Ü¥¯¤ÈÍ·¤ÖÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ý¤ó¤¿¤¯¤ó¡£¤³¤Î¾®°ËâÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÃÎÇ½ÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¿Í´Ö¤¬¿©»öÃæ¤Ç¤â¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¸¤¡¢
µ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤ËÞÕ¿È¤Î²Ä°¦¤¤¤ò·è¤á¹þ¤à pic.twitter.com/Mou2eDPCWz
— ¤Ý¤ó¤¿ (@p_190224) December 21, 2021
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤Ý¤ó¤¿¤µ¤ó¡Ê@p_190224¡Ë
¡ÊºéÂ¼¼î¼ù¡Ë