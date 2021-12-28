ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬NHK¥É¥é¥Þ¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤ÎºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÄÏ¤ó¤À¡È¿·¡¦´ñÀ×¤Î50ºÐ¡É¤ÎºÂ
¡ÖÈà½÷¤³¤½¡È´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤âÂçÀä»¿¤À¡£½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê50¡Ë¡£
NHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡È»ÐËå¡É¤ÎÊª¸ì
¡ÖÌÚÂ¼¤ÏÄ¹¤¯¡ÈÇö¹¬¥¥ã¥é¡É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Î¤«¤Ë¡ÈÁÇ¡É¤ÎÌÚÂ¼¤âÊªÀÅ¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¡È±¢¥¥ã¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÌÀ¤ë¤¯¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Î¸µÁÄ¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤¬¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤¬¡¢20Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤À¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï»Ð¡¦ÅÏÊÕ¹¾Î¤»ÒÌò¤ò¡È¤Î¤Û¤Û¤ó¡É¤È¹¥±é¤·¡¢Ëå¡¦ÌÚÂ¼ÈþÊæÌò¤Î°ÂÆ£¶Ì·Ã¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÒËÜÊª¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ó¤Ê¤É¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î¼ê¤ÎÀ±Ìî¸»¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£ÌÚÂ¼¤Ï2008Ç¯¤ËÌ¼¤µ¤ó¤ò½Ð»º¸å¡¢½÷Í¥¶È¤È»Ò°é¤Æ¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±¢¤Î¤¢¤ëÌò¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÌÚÂ¼ËÜ¿Í¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤¿Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÚÂ¼¤â°ÂÆ£¤â¡¢¼ç±é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2003Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎMRÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É¡¿å¤Þ¤Ç¿â¤é¤¹µã¤¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÉÔ¹¬¤¬»÷¹ç¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤Ï°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡£ËÜ¿Í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÌòÊÁ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤â¤½¤âÌÚÂ¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»³Â¼Äç»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¡£¼ö¤¤¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤«¡£
¡ÖÊÑ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤¬Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ç¡¢50ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¡£¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡Ø°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡Ù¤Ï¤¼¤Ò±Ç²è²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë¡¡³Î¤«¤Ë¡¢±Ç²è²½¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£