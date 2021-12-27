¡ÚÂç³¢Æü¡ÛÎÙ¤Ï²¿¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë?¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¾è¤»¤ë¶ñºà¥é¥ó¥¥ó¥° - 1°Ì³¤Ï·Å·¡¢3°Ì¤Ï¤ª¤»¤Á¤Ë¤âÆþ¤ë¤¢¤Î¶ñºà!
Âç³¢Æü¤Ë¤Ï·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÇ¯Ëö¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤Ð¡×°Ê³°¤ÎÇû¤ê¤Ï¤Ê¤¯¶ñºà¤ÏÍÍ¡¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¶ñ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¾è¤»¤ë¶ñºà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷225Ì¾¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÄêÈÖ¤«¤éÃÏ°è¿§¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²ÈÄí¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¶ñºà¤¬¥º¥é¥ê¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¾è¤»¤ë¶ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¿Íµ¤¤Î¶ñºà¤Ï?
¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý225Ì¾¤Ë¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¾è¤»¤ë¶ñºà¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¤Þ¤¿Àµ·îÎÁÍý¤Î»ÙÅÙ¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¶ñ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²óÅú·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ö³¤Ï·Å·¡×(82Ì¾¡¢36.4%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÌîºÚ¤ä¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¤Î¡ÖÅ·¤×¤é¡×(49Ì¾¡¢21.8%)¡¢3ÈÖÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡×(48Ì¾¡¢21.3%)¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£4°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ÍÈ¤²¡×(29Ì¾¡¢12.9%)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÈ¤²Êª¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸«±É¤¨¤¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤»¤Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤»¤ë¤Ë¤ÏÃúÅÙÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤Î¡Ö³¤Ï·Å·¡×¤Ï¤Ò¤²¤¬Ä¹¤¯¹ø¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ò¹¯¤äÄ¹¼÷¤ò´ê¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌôÌ£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Í¥®¡×(28Ì¾¡¢12.4%)¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌýÍÈ¤²¡×(18Ì¾¡¢8.0%)¡¢¡ÖÍñ¡×(15Ì¾¡¢6.7%)¡¢¡Ö·ÜÆù¡×(14Ì¾¡¢6.2%)¤Î½ç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Ê¤ª¡ÖÍñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸Íñ¡×¡Ö²¹ÀôÍñ¡×¡Ö¤æ¤ÇÍñ¡×¤Ê¤É¡¢¿©¤ÙÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¤Ï·Å·¡×¤ä¡ÖÅ·¤×¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ë¿©ºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÌ¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡×(13¿Í¡¢5.8%)¤ä¡¢¥³¥¯¤¬½Ð¤ë¡ÖÍÈ¤²¶Ì¡¦Å·¤«¤¹¡×(11Ì¾¡¢4.9%)¤â¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¡£¡ÖÍÈ¤²¶Ì¡×¡ÖÅ·¤«¤¹¡×¤Ï¡¢¿©ºà¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤«ÍÈ¤²Êª¤ÎÉû»ºÊª¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈºÙ¤«¤¤°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÅ·¤×¤é¤Î°á¤«¤é¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÅ·¤«¤¹¡×¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÍÈ¤²¶Ì¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¥½¡¼¥¡×¡Ö¤Ë¤·¤ó¡×¤´ÅöÃÏ¿©ºà¤â
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶ñºà¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤´ÅöÃÏ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡£²Æì¸©ºß½»¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¥½¡¼¥¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥½¡¼¥¡×¤È¤Ï¡¢²Æì¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÚ¤Î¹üÉÕ¤¤¢¤Ð¤éÆù¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥½¡¼¥¤½¤Ð¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¾è¤»¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿µþÅÔºß½»¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤·¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤«¤±¤½¤Ð¤Ë¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤Ä¤±¤¿¿È·ç¤¤Ë¤·¤ó¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¤Ë¤·¤ó¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯µþÅÔ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡£µþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¿©¤Ù¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï?
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÌîºÚ¡×(10Ì¾¡¢4.4%)¤ÏÇòºÚ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢ÄÇÂû¡¢¥´¥Ü¥¦¡¢Âçº¬¡¢¥Ë¥é¤Ê¤É¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×(10Ì¾¡¢4.4%)¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¡×¡Ö³¤ÂÝ¡×¡Ö¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡×¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶ñºà¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö³¤Ï·Å·¡×¡ÖÅ·¤×¤é¡×¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡Ö¶ñÌµ¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï10Ì¾(4.4%)¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Âô»³¤Î¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¤¿¤Ù¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ²¿¤âÆþ¤ì¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤Ð¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Âç³¢Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº´ü´Ö:2021Ç¯12·î21Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷
Ä´ºº¿ô:300Ì¾Ãæ¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿225Ì¾Ä´ººÊýË¡:¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥í¥°¥¤¥ó¼°¥¢¥ó¥±¡¼¥È