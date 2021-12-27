¥¤¥±¥¢¤ÎCM¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Õ¾Þ¤¹¤ëÉãÌ¼¤ËÊì¤¬¿©»ö¤ò±¿¤Ö
Âç¼ê²È¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¤¥±¥¢¤¬12·î¾å½Ü¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿CMÆ°²è¤Ë¡Ö½÷À¤ò¾¤»È¤¤°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃÂê¤ÎCM¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¥È¥ì¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀëÅÁ¡£¡ÚÆ°²è¤Ïµ»ö²¼¤Î´ØÏ¢µ»ö¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡Û
ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ëÉã¡¦Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¤È¸«¤é¤ì¤ë½÷À¤¬¥È¥ì¡¼¤Ë¾è¤»¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¡¦²Û»Ò¤Ê¤É¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ìî¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Çµë»Å¤¹¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
Â³¤±¤Æ½÷À¤Ï°û¿©Êª¤Î¾è¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÂ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¡£
12·î25Æüº¢¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸½¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¤òÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
³¤³°¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤â
É®¼Ô¤âËèÆü²È»ö¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬²È»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Î¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëCM¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ã¤È¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¾¦ÉÊCM¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤Á±¿¤ÖÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¾õ¶·¤òÃ²¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎCM¤Ï¡¢½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«7ÉÃÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇ¤ÏÃËÀ¤¬²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎCM¤Ï1²ó¤¿¤Þ¤¿¤Þ½÷À¤¬±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÌäÂê¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤¬µë»Å¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£CM¤ò¤ß¤ÆÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡¢¥¤¥±¥¢¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£