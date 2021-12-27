¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡ÄÃ´Ç¤»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÈÉÔÎÑ¡¡56ºÐÃËÀ¶µ»Õ¤òÅìµþÅÔ¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬
ÅìµþÅÔ¤Ï»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ56ºÐ¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È56ºÐ¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ï2016Ç¯¡¢Åö»þÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤ÇÃ´Ç¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤Ë¤ÏºÊ¤¬¤¤¤¿¤¬2016Ç¯¤Î½©¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»äÅª¤ÊÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤LINE¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ø·¸¤ÏµîÇ¯8·îº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬º£Ç¯2·î¤ËÃËÀ¶µ»Õ¤Î¸½ºß¤Î¶Ð¤áÀè¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é´Ø·¸¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£