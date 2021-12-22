ABEMAにて、年末年始にさまざまな人気アニメの無料放送や特別企画を実施する『アベアニフェス2021〜行く年来る年〜』が開催される。

【放送】『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙

本企画では、12月末から1月にわたり、おすすめのアニメ盛りだくさんの“アニメの祭典”として、テーマに合わせたアニメの特集や、特別企画を実施する。

まずは、“新年カウントダウンSP”と題し、クリスマスイブに『School Days』を一挙放送する「Xmas恋愛アニメスペシャル」や、『盾の勇者の成り上がり』『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』などの“異世界アニメ”を集めた「異世界納め初め」など、年末年始にぴったりな特別企画を続々と実施。

さらに『呪術廻戦』などの“少年誌原作アニメ”を毎日一挙放送するほか、『進撃の巨人 OAD』『ソードアート・オンライン Extra Edition』などの人気作が毎日「ABEMA」に新入荷する年末の特別企画も実施する。

新年1月1日（土）からは“明けましておめでとうSP”と題し、『ウマ娘 プリティーダービー』を全話一挙放送する「2022年年明け出走」や、『銀魂(第2期)』など“腹筋崩壊必至”なギャグアニメを集めた「新春初笑いSP」を実施。また1月中も毎週アニメを新入荷するほか、『ジョジョの奇妙な冒険』などの人気作を毎週一挙放送する。

▼「Xmas恋愛アニメスペシャル」『School Days』全話＋OVA一挙放送

(C) STACK・School Days製作委員会 2007

<放送日時＆番組URL>

放送日時：2021年12月24日（金）夜6時50分〜

放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/FK5oH4HEMRTNjy

※放送後1週間、#1〜6を無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/171-3

▼「異世界納め初め」

『盾の勇者の成り上がり』#1〜12一挙配信

(C)2019 アネコユサギ／KADOKAWA／盾の勇者の製作委員会

<配信日時＆番組URL>

配信日時：2021年12月30日（木）午後5時30分〜、夜11時〜

2021年12月31日（金）昼12時〜

配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/FK5oHfH4SmuYe3

（※12月30日（木）午後5時30分〜のURL）

※配信後2週間、無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-109

『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜（第２クール）』 #12〜22一挙放送

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会

<放送日時＆番組URL>

放送日時：2021年12月25日（土）午後6時〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/FFpoYygy8irPyZ

※放送後24時間、無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/149-11

ほか、異世界アニメを続々と一挙放送

▼少年誌原作アニメ毎日一挙放送 『呪術廻戦』全話一挙放送

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1〜3

放送日時：2021年12月27日（月）午後5時30分〜、夜11時30分〜、深夜1時〜

・#4〜6

放送日時：2021年12月28日（火）午後5時30分〜、夜11時30分〜、深夜1時〜

・#7〜9

放送日時：2021年12月29日（水）午後5時30分〜、深夜1時5分〜

・#10〜12

放送日時：2021年12月30日（木）午後5時35分〜、深夜1時〜

・#13〜15

放送日時：2021年12月31日（金）午後5時30分〜、深夜1時20分〜

・#16〜20

放送日時：2022年1月1日（土）午後5時45分〜、深夜1時30分〜

1月2日（日）午後5時30分〜

・#21〜24

放送日時：2022年1月3日（月）午後5時30分〜、深夜1時30分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/BVwCT2WaeK59Z1

（※12月27日（月）午後5時30分〜のURL）

※放送後48時間、無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/536-1

ほか、少年誌原作アニメを毎日一挙放送

▼毎日人気アニメが新入荷

『進撃の巨人 OAD』「第6話 #16.5A Wall Sina,Goodbye ―前編―」「第7話 #16.5B Wall Sina,Goodbye ―後編―」

(C)諌山創・講談社／「進撃の巨人」OAD製作委員会

配信開始日時：2021年12月27日（月）昼12時〜

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/397-18

『ソードアート・オンライン Extra Edition』

(C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project

配信開始日時：2021年12月28日（火）0時〜

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-41

（URLは配信日以降に有効化）

ほか、1月3日（月）まで毎日人気作を新入荷

▼「2022年年明け出走」『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙放送

(C) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会

<放送日時＆番組URL>

放送日時：2022年1月1日（土）午後5時〜

1月2日（日）午前11時25分〜、午後4時55分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DjwpxWjUJvxb9Z

（※1月1日（土）午後5時〜のURL）

※放送後72時間、無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/19-71

▼「新春初笑いSP」『銀魂(第2期)』新春SP

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

<放送日時＆番組URL>

放送日時：2022年1月1日（土）午前11時〜、夜8時30分〜

1月2日（日）午前11時〜、夜8時30分〜

放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/everybody-anime/slots/9amCRUhNEUnJGX

（※1月1日（土）午前11時〜の回のURL）

※放送後1週間、無料で視聴可能

※「ABEMAプレミアム」ならいつでも見放題

番組URL：https://abema.tv/video/title/13-47

ほか、おすすめギャグアニメを続々一挙放送

▼「人気作毎週一挙放送」『ジョジョの奇妙な冒険』毎週土日一挙放送

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

<放送日時＆番組URL>

放送日時：2022年1月より毎週土日 昼12時〜、夜8時30分〜放送予定

（※編成の内容は予告なく変更する場合あり）

放送チャンネル：みんなのアニメ2チャンネル