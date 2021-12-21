スヌーピー福袋「2022LUCKY BAG」WEB先行発売、ショルダーバッグ・グラスとグッズ入り、総額最大1万9700円を1万560円で/ピーナッツカフェ
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「PEANUTS Cafe」は、ビーグル犬「スヌーピー」が登場するコミック作品「PEANUTS(ピーナッツ)」をテーマにしたカフェ。PEANUTSにゆかりのあるアメリカ西海岸をイメージした、「ナチュラルでどこかウィットな遊び心の溢れる普段使いの大人なカフェ」だという。今回は、オンラインショップと店舗6店で「LUCKY BAG」を取り扱う。
「2022LUCKY BAG」は、限定デザインの「ショルダーバッグ」「タンブラーグラス」に加え、2021年夏にオープンした「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」のアイテムや、他店舗で発売されたグッズの中からランダムに詰め合わせた内容。「PEANUTS Cafe」で使用できる「ドリンクパスポート」も付いている。セット内容は総額1万8000円〜1万9700円相当。
ピーナッツショップ公式サイトの商品例によると、ランダムで入っているグッズは、「PEANUTS Cafe スケジュールブック 2022」「ゴブレットグラス Happy Birthday!!!」「PEANUTS HOTEL ステーショナリーセット」「PEANUTS DINER KOBE コースター」など。
福袋に入っている「〈LUCKY BAG限定〉 ショルダーバッグ」は、廃棄される食材を染料に変えるプロジェクト「FOOD TEXTILE」とコラボしたバッグ。2種類の素材から丁寧に染めた生地を組み合わせて、パイピングでアレンジした。染料の素材の組み合わせは「ドリップコーヒー × ルイボス」「ブルーベリー × アカカブ」の2種類。1960〜70年代のエアラインバッグをモチーフにしたデザインで、バッグ正面には“時計も気にせず夢見心地なスヌーピー”を描いた。「ちょっとした旅行やお買い物にも使い勝手がよく、季節を問わず活躍する」という。【関連記事】ねこねこ食パン2022年「ねこねこ福袋」、トートバッグと“にゃんともおいしい”食パンのセットで1100円
スヌーピー福袋「2022LUCKY BAG」ショルダーバッグ/ピーナッツカフェ
「〈LUCKY BAG限定〉 タンブラーグラス」は、バッグと同じく時計の上で寝るスヌーピーをデザイン。サイズは、直径77mm×高さ136mm。容量355ml。食洗器・レンジ不可。
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スヌーピー福袋「2022LUCKY BAG」タンブラーグラス/ピーナッツカフェ
元日から順次開始する「2022LUCKY BAG」店頭販売の対象店舗は「PEANUTS Cafe 中目黒」「PEANUTS DINER 横浜」「PEANUTS Cafe 神戸」「PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム」「PEANUTS Cafe 名古屋」「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」。販売開始日時は店舗によって異なる。
〈ピーナッツカフェ「2022LUCKY BAG」住所･販売開始日時〉
･「PEANUTS Cafe 中目黒」2022年1月2日10時〜
東京都目黒区青葉台2-16-7
･「PEANUTS DINER 横浜」2022年1月2日11時〜
神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号 MARINE & WALK YOKOHAMA 2F
･「PEANUTS Cafe 神戸」2022年1月1日10時〜
兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26PEANUTS HOTEL 1F
･「PEANUTS Cafe スヌーピーミュージアム」2022年1月2日10時〜
東京都町田市鶴間3-1-1南町田グランベリーパーク パークライフ棟
･「PEANUTS Cafe 名古屋」2022年1月2日10時〜
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park
･「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」2022年1月1日9時〜
東京都渋谷区神宮前 1-14-30WITH HARAJUKU B2F
なお、オンラインショップでの販売は、12月28日17時までの注文･29日発送分が、年内最終発送。年内に発送できない注文に関しては、1月上旬の発送。
◆ピーナッツカフェ オンラインショップ