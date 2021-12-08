µð¿Í¡¦ÃæÅÄæÆ¡ÖËÌ¤ÎÂçË¤´°Á´Éü³è¡×¤Î¸°¤Ï°Õ³°¤¹¤®¤ëà»Ö´êÊ¼á
¡¡¶â¤ÎÍñ¤¬àËÌ¤ÎÂçË¤á¤òµß¤¦¤«¡£µð¿Í¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£·Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß¤«¤éÂçÉý¸º¤È¤Ê¤ë£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡££¸·î¤Îµð¿Í°ÜÀÒ¸å¤Ï£³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£±³ä£µÊ¬£´ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¡£Íèµ¨¡¢´°Á´Éü³è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÈÍð¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢£¸·î¤Ë¤ÏÆ±Î½Áª¼ê¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Ø¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£±£´Ç¯¤â²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢£²µåÃÄ¤Ç¤Îº£µ¨ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â£²£°£±£°Ç¯°ÊÍè¤Î£±·å¤È¤Ê¤ë£·ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È°Ê³°¤Ë¡¢ÃæÅÄ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤äÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£±£°Ç¯Ï¢Â³£²·åËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ä¡¢£³ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¤â¡¢¥¥Ã¥«¥±¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤ì¤Ðµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£ÃæÅÄ¼«¿È¤â¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹Ó¡¹¤·¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°Ñ½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò³«Êü¤·¤Æ°ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤À¡£°ÜÀÒ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæÅÄ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ØÀ¤ÏÃ¾Æ¤¡Ù¤Ê·»µ®È©¡£ÈÓ¤ò¤ª¤´¤Ã¤¿¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸åÇÚ¤ò¼«¼ç¥È¥ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤³¤È¤ó¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ø¤³¤¤¤Ä¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¤¤¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¤¬·Ð°Þ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¸åÇÚÁª¼ê¤â¶á¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¥ª¥Õ¤ËÀÐ³ÀÅç¤Ç¹Ô¤¦¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤é¤Î¤Û¤«¡¢µð¿Í¤ÎÂçË¤¸õÊä¡¦½©¹¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â½©¹¤Ïà»Ö´êÊ¼á¤À¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¡©¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ë¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÄÉ¤¤É÷¤À¤í¤¦¡£¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤¿½©¹¤¬ÃæÅÄ¤Îà·»µ®¿´á¤ò¤¯¤¹¤°¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÂÇ·â¤Ë¤âµ±¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£