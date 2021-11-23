¡Ú¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û4ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ë¡¢ÍÓ¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä? »×¤ï¤ÌÊÖÅú¤Ë¥Ä¥¤¼ç¤µ¤óÂçÇú¾Ð - ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤«¤ï¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤¬°ìÉ¤¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤¬ÆóÉ¤¡Á¡Ä¡Ä¡×¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤ò¿ô¤¨¤¿·Ð¸³¤ò³§¤µ¤ó¤Ï¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«? ¤¢¤ì¼Â¤Ï¡Ö¤Ò¤Ä¤¸(sheep)¡×¤È¡ÖÌ²¤ë(sleep)¡×¤Î¸ì´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¸ì·÷¤ÎÉ÷½¬¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Æ¤æ¤ó¤¿¤µ¤ó(@teyunta1123)¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÌë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤Ä¤¸¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä? Åê¹Æ¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Ä¤¸¤ò227É¤¤«¤¾¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç4ºÐ»ù¤Ë¡Ø ¤Á¤ç¤Ã¤È ¤ª¤ª¤¹¤®¤ë ¤«¤é ¤«¤¨¤Ã¤Æ ¤â¤é¤ª¤¦¡£¡Ù¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿(@teyunta1123¤è¤ê°úÍÑ)
»×¤ï¤Ì4ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ! ¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ò¤Ä¤¸¤ò¡¢¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤³¤Î»ÒÀäÂÐ¸¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤«¤ï¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡£¡£¡£¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤è¡Ä¤Û¤ó¤È¤Ë¡×¤È²Ä°¦¤¤¤ÎÂç¹ç¾§¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ºô¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¤È¿²¤ë¾ì½êÌµ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¸òÄÌÎÌÄ´ºº¤ß¤¿¤¤¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¯ÍÓ¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡£°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥Ä¥¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡½¡½¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍÓ¤ò¿ô¤¨¤ë¤ÈÌ²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤Æ¤æ¤ó¤¿¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð»þÀÞ¿²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤¬Àµ¤·¤¤É½¸½¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤Î»Ò¡Ê2ºÐ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë³¨ËÜ¡¦Æ¸ÏÃ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤Ê»þ¤ËÍÓ¤ò¤«¤¾¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Æ¤æ¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÊÖ»ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦?
Î§µ·¤Ë227É¤¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤¸¤Ö¤ó¤ÎÅÌÏ«¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¿²¼¼¤Ë¤Ò¤Ó¤¤ï¤¿¤ë¤Û¤É¤ï¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¥¿¥¤¥×¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê- ¤Æ¤æ¤ó¤¿ (@teyunta1123) November 15, 2021
¤Æ¤æ¤ó¤¿¤µ¤ó¡§¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤é¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡×¤ÈÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤´¤á¤ó¤ä¤±¤É¤¤ç¤¦¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤«¡¢¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤âº£Ìë¤Ï¤Ò¤Ä¤¸¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?¤Ò¤Ä¤¸¤ò227É¤¤«¤¾¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç4ºÐ»ù¤Ë¡Ø ¤Á¤ç¤Ã¤È ¤ª¤ª¤¹¤®¤ë ¤«¤é ¤«¤¨¤Ã¤Æ ¤â¤é¤ª¤¦¡£¡Ù¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿- ¤Æ¤æ¤ó¤¿ (@teyunta1123) November 15, 2021