¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë àÉâµ¤á¤ÇÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¤ÎÂè£²»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÉÔÎÑÃæ¤ËÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥¬¥Á¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎºÊ¤ÎÂè£²»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë·ëº§¡£Æ±£±£±·î¤ËÂè£±»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¸å¤Îº£·î¡¢Æ°²è¤ÇºÊ¤«¤éÊÌµï¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¸¶°ø¤ÏºÊ¤È¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤È¤ÎàÅº¤¤¿²á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç°Õµ¤¸®¹â¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÊ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡Ö°ìÃ¶µ÷Î¥ÃÖ¤³¤«¡×¤ÈÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¡ÖºÇ½ª·ÁÂÖ¤ÎÇ»¸üÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉâµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÁê¼ê¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÉâµ¤¤Ê¤ó¤è¡ª¡×¤È¥°¥Á¤â¡Ä¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Çº£ÅÙ¤ÏºÊ¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£ÊÌµïÁ°¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¡Ö¡ÊÂè£±»Ò¤È¤Ï¡Ë£²ºÐ¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¡£¤À¤«¤éº£¸å¤ÏÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼²¡¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¡£ºÊ¤Ï¸½ºß°éµÙÃæ¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï²ÈÀ¯ÉØ¤¬£²¿Í¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï²ÈÀ¯ÉØ¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¡¢²È»ö°é»ù¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¿·¤¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¡¢¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤â¤ó¡×¤È¡¢¿Æ¥Ð¥«¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£