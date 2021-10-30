´ßÅÄ¼óÁê¤ÎºÇ½ª±éÀâ¤¬¥«¥ª¥¹¤Ë¡¡Ìµ½êÂ°¸õÊäàÍðÆþá¤ËÅÜ¹æÈô¤Ó¸ò¤¦
¡¡½°±¡Áª¡Ê£³£±ÆüÅê³«É¼¡ËºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£³£°Æü¡¢Åìµþ£³¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸¶¹¨¹â»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤¬¥«¥ª¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Ãæ¡¢Ìµ½êÂ°¸õÊä¤Î¹ÔÆ°¤ËÄ°½°¤«¤éÅÜ¹æ¤ä¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Âç°æÄ®±ØºåµÞÂç°æÄ®¥¬¡¼¥Ç¥óÁ°¤Ï£µ£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÎ©¿í¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤Ä°½°¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¼ÙËâ¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬°ìÀÆ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤Î¤Ü¤ê¤ò¼ê¤Ë¡ÖÌµ½êÂ°¸õÊä¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Ê¡ª¡¡»ä¤â£³£°£°Ëü±ß¤Î¶¡Â÷¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼À¯¸«ÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÅìµþ£·¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¹þ»³ÍÎ»á¡Ê£´£·¡Ë¤À¡£
¡¡¹þ»³»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¾ì½ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤¿Áªµó¶è³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤â¤·¤Ö¤·¤ÖÎ»¾µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬±éÀâ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¸«¤ë¸«¤ë¤ÈÄ°½°¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¹þ»³»á¤Î¼þ¤ê¤â¿Í¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹þ»³»á¤Ï¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤ò³«»Ï¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤¬±éÀâ¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²»³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¡ª¡ª¡¡Áªµó¤¬¶á¤¯¤Ê¤ì¤ÐÅ¬Åö¤Ê¸øÌó¤ò·Ç¤²¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÏÃÑ¤òÃÎ¤ì¡ª¡×¤È¹þ»³»á¤Ï¶«¤Ó¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÀ¯¸«¤¬Á´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä°½°¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¹þ»³»á¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç±éÀâ¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡±éÀâ²ñ½ªÎ»¸å¡¢¹þ»³»á¤Ï¡ÖË¸³²¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄ°½°¤«¤é¡Ë£²²ó½³Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Øµ¢¤ì¡¢¤¯¤¿¤Ð¤ì¡Ù¤ÈË½¸À¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢»ä¤â¸õÊä¼Ô¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê°µÎÏ¤Ë¤â¶þ¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹þ»³»á¤Ï¥¹¥Þ¥¤¥ëÅÞÅÞ¼ó¤Î¥Þ¥Ã¥¯ÀÖºä¡¦¹Á¶èµÄ¡Ê£·£³¡Ë¤Î»äÀßÈë½ñ¤Ç¡¢à¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÅÁÆ»»Õá¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯»á¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ä¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤äÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ë¢Ë÷¸õÊä¤ò°·¤ï¤Ê¤¤ÉÔ¸øÊ¿¤µ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Äï»Ò¤ËÅö¤¿¤ë¹þ»³»á¤â·ì¤ÏÁè¤¨¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£