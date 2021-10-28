¡ÔÆâÁõ¶È¼Ô¤¬¹ðÈ¯¡Õ¸µ¥Ð¥¤¥ÈAKB¡¦Çßß·°¦Í¥¹á¡Ê25¡Ë¤Î¡Ö麵¾¢ È¬±À¡×¤Ç¡¢40Ëü±ß°Ê¾å¤Î¡ÈÌ¤Ê§¤¤¡ÉÁûÆ°¡¡Å¹¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÅÅÏÃ¤ä¼è¤êÎ©¤Æ¤¬¡Ä
¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉ½µ¤È°ã¤¦¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¸µ¥Ð¥¤¥ÈAKBÇßß·°¦Í¥¹á¤¬Á´ÌÌ¼Õºá¡¡³¤Ï·¤È¤â¤ä¤·°Ê³°¤Ë¤â¡Ä ¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥é¡¼¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤Ø¤Î¡È½Ð¶Ø¡É¡¢SNS¤Ç»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÁûÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥Ð¥¤¥ÈAKB¤ÎÇßß·°¦Í¥¹á¡Ê25¡Ë¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¡£¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤ÏÆ±Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ºà¤Î»ºÃÏµ¶ÁõÌäÂê¤ä·Ð±Ä¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£Çßß·¼«¿È¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢2019Ç¯8·î¤«¤é2021Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯2¥«·î´Ö¤ÎÍøÍÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤Î¹µ¤¨
¡¡¤À¤¬¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬±À ËÜÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ÆâÁõ¶È¼Ô¤Ø¤Î40Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÁûÆ°¡¢»ÙÊ§¤¤ÃÙ¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×
ÌóÂ«¤Î´üÆü¤ËÊ§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿46Ëü±ß
¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÇßß·¤À¤¬¡¢ÆâÁõ¹©»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä¤Î40ÂåÃËÀ¡¦F»á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¬±ÀËÜÅ¹¤Î¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¡¢³ë¾þ¤ÎÆâÁõ²ñ¼ÒÂåÉ½A¤µ¤ó¤Ï¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿´é¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö2018Ç¯¤Î9·î¤ËF¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¿·¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¹©»öÆâÍÆ¤Ï¾²¤äÊÉ¤ÎÄ¥ÂØ¤¨¡¢¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÅ½ÉÕ¤±¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤ÎÆâÁõ¹©»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À°ÍÍê¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°Ãí¤Î¿¦¿Í¤ò10¿Í¤Û¤É¸Û¤Ã¤ÆÅÚÆü¤âÆ¯¤µÍ¤á¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ÆâÁõ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°Áõ¹©»ö¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤â¿ôÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ìÌµ»ö¤ªÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¹©»öÈñ¤Î46Ëü5000±ß¤Ï2018Ç¯11·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â1±ß¤âÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡A¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×Â¦¤ÎÁë¸ý¤¬F»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÍÍê¤ÎÅÅÏÃ¤«¤éÆâÁõ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¸½¾ì¤Ç¤Îºî¶ÈÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ê¤É¤¹¤Ù¤ÆF¤µ¤ó¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çßß·¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÁõ¤Î»Ø¼¨¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÉÊÈÖ¤ò»ØÄê¤·¤¿¤ê¤ÈÅ¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÇ¹ç¤»¤Î»þ¤Ë¡Ø¶ä¹Ô¤«¤é¿ôÉ´Ëü±ßÍ»»ñ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤³¤ì¤«¤éÅÔÆâ¤Ç²¿Å¹ÊÞ¤â½Ð¤¹¡Ù¤È·Êµ¤¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«»ÙÊ§¤¤¤ÎÌóÂ«¤¬È¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·ÌóÂ«¤Î2018Ç¯11·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹©»öÈñ¤Ï°ì¸þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤º¡¢ºÅÂ¥¤¹¤ë¤ÈF»á¤Î²óÅú¤Ï¡Ö12·î¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÍâ·î¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É12·î¤Ë¤â¤ª¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ2019Ç¯¤Î1·îº¢¤«¤é¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ËÄ¾ÀÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ØF¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÀÁµá½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Å¤Æ¤Ë¡ØF¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤¦È¾¤ÐÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°Ãí¤·¤¿¿¦¿Í¤Ø¤ÎÊó½·¤Ï¤¦¤Á¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂçÂ»¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Õºá¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÍ¾¢ È¬±ÀËÜÅ¹¡×¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¹©»öÈñ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏA¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÇÛÀþ¤ä¾ÈÌÀ¡¦´¹µ¤Àð¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÅÅÁõ¶È¼Ô¤È¤â¡¢45Ëü7900±ß¤Î¹©»öÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÙ±ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯¤Î12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î7·îËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅÁõ²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤«¤é¹©»öÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢Ãç²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀB¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡ØÌÍ¾¢ È¬±ÀËÜÅ¹¡Ù¤ÎÊª·ï¤ÏÁ°¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÀßÈ÷¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤ÜµïÈ´¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤¼þ¤ê¤Îºî¶ÈÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Û¤Ü¥¼¥í¤«¤éÇÛÀþ¹©»ö¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2018Ç¯10·î10Æü¤Ë¹©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢·×10Æü´Ö¤Û¤Éºî¶È¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·´üÆü¤Î12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹©ÄÂ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤º¡¢Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£F»á¤âºÇ½é¤Ï»ÙÊ§¤¦°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡ØºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È³«¤Ä¾¤ë»ÏËö¡£¡Ø²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2019Ç¯7·î31Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹©»öÈñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Õºá¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÌÍ¾¢ È¬±ÀËÜÅ¹¡×¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¶È¼Ô¤«¤éºÅÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤¬Â³¤¡¢¼è¤êÎ©¤Æ¤Î¿Í¤âÍèÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤ÏÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åö¤ÎF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ØÆþ¶â¤Î·ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬Â¿¤¤»þ¤Ï3Æü¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¹©»öÈñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¾å¤Î¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶È¼Ô¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿F¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø¤¦¤Á¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬»Ò²ñ¼Ò¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¼è¤êÎ©¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÈâ¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âF¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼¡¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÏ¿²»¤·¤Æ·Ù»¡¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤È°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÍâÆü¡¢²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯¤ª¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿
¡¡ÆâÁõ¶È¼Ô¤Ø¤ÎÌ¤Ê§¤¤¡¢ÃÙ±ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆF»á¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤òµá¤á¤ë¤È¡ÖÆâÁõ¹©»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬F»á¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿ÍâÆü¡¢A¤µ¤ó¤ÎÆâÁõ²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¤«¤é²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯ÆÍÁ³46Ëü5000±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ¸µÌ©Ãå¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¡¢Æ±¤¸³ë¾þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤«¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷3¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ40Ëü±ß¤ÏÂç¶â¤Ç¤¹¡£Ï¢Íí¤â¤Ê¤¯ÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢º£¸å¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡ÖÌÍ¾¢ È¬±À¡×¤¬Êú¤¨¤ë²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÆÃ½¸ÈÉ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÊÆÃ½¸ÈÉ¡Ë¡Ë