Disney+(ディズニープラス) 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメ化プロジェクト始動
Disney+(ディズニープラス)がアジア太平洋地域（APAC)においてメディア、およびパートナー向けイベントを開催。
イベント内でアニプレックスによるディズニーの人気スマートフォンゲーム「ディズニーツイステッドワンダーランド」のアニメ化計画も発表されました。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメ化プロジェクト
©Disney
スマートフォンゲームの画像
発表日：2021年10月14日
メディアおよびパートナー向けイベントにて、ディズニープラスで配信されるグローバル、リージョナル、そしてローカル言語によるコンテンツの広範なラインナップを発表。
日本初となるディズニープラスオリジナル作品の発表もされました。
その中で、株式会社アニプレックスによるディズニーの人気スマートフォンゲーム「ディズニーツイステッドワンダーランド」のアニメ化計画も発表されました。
（※画像はスマートフォンゲームの画像）
会場ではムービーも放映、キャラクターたちが美麗な映像で映し出されました☆
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 Carol Choi(キャロル・チョイ)さんが登壇。
新しい扉を開ける日を楽しみにしているとコメントくださいました。
「ディズニーツイステッドワンダーランド」のアニメ化プロジェクトは情報が入り次第紹介していきます。
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