【AFP=時事】米ニューヨークの国連(UN)本部前の芝生に、フランス人アーティストのサイープ(Saype)ことギヨーム・ルグロ(Guillaume Legros)氏が手掛けた巨大アート作品「ワールド・イン・プログレスII(World in Progress II、制作中の世界の意)」が登場した。

ルグロ氏は昨年、国連憲章(Charter of the United Nations)調印75周年を記念して、スイス・ジュネーブの国連事務局の前庭に、理想の世界を描く2人の子どもが表現された「ワールド・イン・プログレス(World in Progress)」を描いていた。

【翻訳編集】AFPBB News

