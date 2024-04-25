今年はアメリカでセミの大量発生が予測されています（写真：rik／PIXTA）数学を使って世の中の仕組みを知ることで、物事を見る視野が広がります。現役東大生の永田耕作さんが数学の魅力について解説する連載『東大式「新・教養としての数学」』。今回は「素数」について解説します。セミの大量発生は重大な問題今年、アメリカで大量のセミが発生すると予想されていることを皆さんは知っていますか？ アメリカニューヨーク・タイ