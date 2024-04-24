アメリカを訪問している自民党の麻生副総裁が日本時間24日午前7時前、ニューヨーク・マンハッタンにあるトランプタワーに入りました。麻生副総裁は笑顔でトランプ前大統領と握手を交わし、建物内へと入っていきました。このあとトランプ前大統領との会談が始まるものとみられます。麻生氏は今年1月にもニューヨークを訪問し、トランプ氏との会談を模索しましたが、実現していませんでした。麻生氏としてはトランプ氏が大統領選に勝