ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬à»Ò¥¬¥Á¥ãá¤Ë»ýÏÀ¡¡¡Ö»Ò¥¬¥Á¥ã¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¤ÏËÞºÍ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬£²£³Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö»Ò¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤òÁª¤Ù¤º¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«±¿¤Þ¤«¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö»Ò¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ô¿Æ¥¬¥Á¥ã¡¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¡¡ô»Ò¥¬¥Á¥ã¡¡¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö¿Æ¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤¦°é¤Ä¤«¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø»Ò¥¬¥Á¥ã¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÄÀ¤Î¡¡¡ôÊõÃµ¤·¡¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è¤âÅºÉÕ¤·¡ÖÅ·ºÍ¤ÏËÞºÍ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Å·ºÍ¤Ï°äÅÁ¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦°é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»Ò°é¤Æ¤ÏÊõÃµ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£