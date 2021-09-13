¡Ö³Ð¸ç¤Î¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Ï°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡×Àª¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡Ø¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¥½¡¼¥À¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥«¥ì¡¼¤ä¥Á¥ê¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤ò¡ÈÃº»À²½¡ÉÁ´4¼ï
¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É ¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥«¥ì¡¼ ¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥Á¥ê¥È¥Þ¥È ¥½¡¼¥À¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Á¤é¤âÏÃÂê¡ª¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹çÂÎ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹çÂÎ¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4¼ï¾¦ÉÊ²èÁü
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼4¼ï (¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥Á¥ê¥È¥Þ¥È¥Ì¡¼¥É¥ë) ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃº»À°ûÎÁ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëÌ£¡×¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¹á¤ê¤ò¤¤«¤»¤¿¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¥½¡¼¥À¤Ë¡£¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÌ£¡×¤Ï¡¢µû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤¬±£¤·Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼Ì£¡×¤Ï¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ë¥³¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ê¥È¥Þ¥ÈÌ£¡×¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥È¥Þ¥È»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥½¡¼¥À¡×Á´4¼ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼8¼ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ ¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëÌ£¡×Á´8¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë 50¼þÇ¯¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤òÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤«¡¢³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥½¡¼¥À¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡¡¸ø¼°Twitter¤Ç¤Ï¡¢¡Ö50¼þÇ¯¤ÎÀª¤¤¤Ç¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Î¡Ø¥½¡¼¥À¡Ù¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤Î¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤Ï°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍ¦¼Ô¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂÔ¤Á¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¡Ö¤¤¤¤¤¾¤¤¤¤¤¾¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£