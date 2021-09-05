µð¿Í¡Öº£¥ª¥Õ¤âÂç¥ê¥¹¥È¥é¡×ÃÇ¹Ô¤«¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ°Ý»ý¤Ø£±£³¿Í¤Îà¥¯¥ÓÀÚ¤êá¤¬É¬Í×
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÏÊä¶¯´ü¸Â¤¬Àè·î£³£±Æü¤Ç½ªÎ»¤·¡¢µð¿Í¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¾å¸Â¤Î£·£°¿Í¤Ç»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¿·¤¿¤ÊÊÔÀ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µåÃÄÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢Áª¼ê¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï£±£µ¿Í¤¬»ÙÇÛ²¼¤«¤é³°¤ì¤ëàÂç¥ê¥¹¥È¥éá¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤âÂç¤¤ÊÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£¡¡
¡¡µð¿Í¤ÏÄù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤Î£¸·î£³£°Æü¤Ë£²£°£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì±¦ÏÓ¡¦·¸¶ÂóÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È°éÀ®£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò·èÄê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê£·£°¿Í¤ÎÏÈ¤¬´°Á´¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢£¶£³¿Í¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤Ï¹âÌÚ¡¢¸ÍÅÄ¡¢Ê¿´Ö¤é°éÀ®¤«¤é£·Áª¼ê¤¬¾º³Ê¡££¶·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é»³¸ý¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¿·³°¹ñ¿Í¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÅÓÃæÂàÃÄ¡¢£Æ£ÁÀï»Î¡¦ÃºÃ«¤Î³ÚÅ·¤Ø¤Î¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËàÍ½Äê³°á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤ÎÃæÅÄ¤Î²ÃÆþ¡£Ë½¹ÔÌäÂê¤òµ¯¤³¤·Ìµ´ü¸Â½Ð¾ìÄä»ßÃæ¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤¬£¸·î£²£°Æü¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï£´·î¤Ë±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤¿¥Æ¡¼¥à¥º¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¤Ä¤¤¤ËÄü¤á¤¿¡£¥Æ¡¼¥à¥º¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°éÀ®£²Áª¼ê¤ò»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÏÉ¬¿Ü¡£ÀïÎÏ¤Î¸«¶Ë¤á¤È¿·³°¹ñ¿Í¡¢£Æ£Á¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÊä¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Î¿Í¿ô¤Ï²¿¿Í¤Ê¤Î¤«¡£ºòµ¨¤Ç¸À¤¨¤ÐÂçÄÍµåÃÄÉûÂåÉ½¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡Êº£µ¨³«Ëë»þ¡Ë¤ò£¶£³¡¢£¶£´¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µð¿Í¤Ë¤Ï¡Ö£¶£³¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î£±£°·î£±£±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£µð¿Í¤¬ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸£¶Áª¼ê¤òËÜ»ØÌ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£¶£³¿Í¤Ç¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Ï£·£°¿Í¤«¤é£±£³¿Í¤Îà¥¯¥ÓÀÚ¤êá¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë·×»»¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï°úÂà¤·¤¿´ä·¨¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¾¹¾¡¢·¸¶¡¢¹âÌÚ¤é£µ¿Í¤ò°éÀ®¤ËÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê£±£µ¿Í¤¬à¥ê¥¹¥È¥éá¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ¿Í¤¬°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£±£°¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£±£³¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤¬µð¿Í¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¥ª¥Õ°Ê¾å¤Î¡ÖÍò¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°£Ö£³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£±£²Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ£±£¸Ç¯¤Î£±£´¿Í¡¢£±£¹Ç¯¤Î£±£³¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÄ¶¤¨¤ëàÂç¥Ê¥¿á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£