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Media reports about vaccine hesitancy could contribute to the problem
https://theconversation.com/media-reports-about-vaccine-hesitancy-could-contribute-to-the-problem-161422
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