¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡ÖÁíÇ¯Êð¥¨¥°¤¤£÷¡×ºäËÜ¡õÌøÅÄ¡õÂçÌî¤È¤Î¡È88Ç¯À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÂçÈ¿¶Á
¡¡7Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¤Î·è¾¡¤Ç¡¢°ðÍÕÆÆµª´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿8Æü¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¡ßºäËÜ¡ßÌøÅÄ¡ßÂçÌî¡È88Ç¯À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç¶â¥á¥À¥ëÊó¹ð
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Í¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¡¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î4¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºäËÜÍ¦¿Í¡¢ÌøÅÄÍª´ô¡¢ÂçÌîÍºÂç¤È¤Î¡È88Ç¯À¤Âå¡É¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁíÇ¯Êð¤¬¥¨¥°¤¤£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£