°ÙËöÂç»á¡¡ÁÉßÛÅº¤Î½à·è¾¡¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ë¾×·â¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤é¡Öº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ÇºÇ¤â¾×·âÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢¸ÞÎØ3Âç²ñ½Ð¾ì¤Î°ÙËöÂç»á¡Ê43¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØÎ¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡Âè3ÁÈ¤ÇÁÉßÛÅº¡Ê31¡áÃæ¹ñ¡Ë¤¬¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤Î9ÉÃ83¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î1°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ËÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¤ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡ÖÁÉßÛÅº¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤À¤±¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿°ÙËö»á¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¤â¤·100m¤òÁÉßÛÅº¤¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿°ìËë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Â³¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬·è¾¡¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ÐÎ¦¾å³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ÇºÇ¤â¾×·âÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î½ç°Ì¤Ï9ÉÃ83¤ÎÁÉßÛÅº¤¬1°Ì¤Ç¡¢Æ±¥¿¥¤¥à¤Ç¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ù¡¼¥«¡¼¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2°Ì¡£3°Ì¤Ï9¡¦84¤Î¥é¥â¥ó¥È¥Þ¥ë¥Á¥§¥ë¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡Ê26¡á¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£