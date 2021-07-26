À¥¸ÍÂçÌé¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡¡ÈãÈ½¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¼«¤é¤ÎÀï¤¤Êý´Ó¤¯
¡¡¡þÅìµþ¸ÞÎØÂè4Æü¡¡¶¥±ËÃË»Ò¡Ê2021Ç¯7·î26Æü¡¡Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÇÍÅÝ¤Ë¤âÈãÈ½¤Ë¤â¶þ¤·¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎ9°Ì¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤Í½Áª¸å¡¢À¥¸ÍÂçÌé¡Ê27¡áTEAM¡¡DAIYA¡Ë¤¬¸Ê¤ÎÀï¤¤Êý¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Âç²ñ½éÆü¤Î24Æü¤ËËÜÌ¿¼ïÌÜ400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡£300¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¼«Í³·Á¤ÇÎÏ¤òÈ´¤¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Ë0ÉÃ32ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ëºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤¬¡ÖÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Í¾ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ½Áª¤ò±Ë¤°¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½Áª4ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ½é¤Î50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ï2°Ì¡£¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÈ4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¶â2¡¢¶ä1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿19Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£27Æü°Ê¹ß¤ËºÇÂç5¥ì¡¼¥¹¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢°ìËÜ°ìËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤È¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤ÏÊø¤ì¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤òÃµ¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¡Ö400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Î·è¾¡¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÂÎÎÏ¤¬Í¾¤ë¡£»Ä¤ê2¼ïÌÜ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡15Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤¬6°Ì¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤¬½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö15Ç¯¤âºÇ½é¤Ï°¤¯¤ÆºÇ¸å¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¤È¤³¤í¤¬¸ÞÎØ¡£4¸Ä¥á¤Î¼ºÇÔ¤ò2¥Ð¥¿¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡£¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÀï¤¤È´¤¯¡£