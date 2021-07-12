¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×OB¤¬µ¿Ìä»ë¤·¤¿ºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¡ÈÄËº¨¤Î1µå¡É
¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡Ö¥´¥í¤òÂÇ¤È¤¦¤ÈÉ¬»à¡×¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¿´Íý
¢£µð¿Í 1¡¼0 ºå¿À¡Ê11Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï11Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç2°Ì¤Îµð¿Í¤Ë0-1¤ÎÎíÉõÉé¤±¡£1.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÆùÇö¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾ÀïºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï7¾¡8ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç9Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·¤Ç¡¢13Ç¯Ï¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤·¤È¤ä¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Î½ÉÅ¨¤Ë¡¢º£µ¨¤â¤Þ¤¿°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÀ¾Í¦µ±Åê¼ê¤Ï¡¢9²ó115µå¤Ç4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯ÄÌ»»100¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¹ó¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç·è¤á¤¿ÇÛµå¤Ëµ¿Ìä¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡£À¾Í¦¤ÏÀèÆ¬¤Îµµ°æ¤Ë±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ËÌÂ¼¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1»à»°ÎÝ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤ÇÂç¾ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢3µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¤ÎÍî¤Á¤ëµå¤ò¥ß¡¼¥È¤µ¤ì¡¢»°Í·´Ö¤òÇË¤é¤ì¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ºå¿À¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÄÌ»»21Ç¯´ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤Ï¡Öºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ3µå¾¡Éé¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉËÍ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¡£
¡¡»°ÎÝÁö¼Ô¤Ï¡ÈÁöÎÝ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤ÎÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂç¡£¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡Ö¥´¥í¥´¡¼¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¾ì¹çÊ»»¦¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¾ë¤¬ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡»°¿¶¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤«¥´¥í¤òÂÇ¤È¤¦¤ÈÉ¬»à¤ÎÂç¾ë¤ËÂÐ¤·¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ï¤ª¤¢¤Ä¤é¤¨¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Î¤¢¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Îµå¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÍ×µá¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤«¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤¦¤±¤â¤Î¨¡¨¡¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¸ý»á¤Ï¡ÖÁýÅÄÂç¤¬Áá¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ü¡¼¥ëµå¤òÍ×µá¤·¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç»°ÎÝ¸£À©»É¤òÁÀ¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â¡£Áê¼ê¤ÎÂÇ¼Ô¤äÁö¼Ô¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢À¾Í¦¤ÎÅêµå¿ô¤¬100¤òÄ¶¤¨¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌî¸ý»á¤ÏOB¤È¤·¤Æ²ù¤ó¤Ç¤â²ù¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬1°ÂÂÇ1»ÍµåÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³1ÈÖ¤ÎµÍ¤á¤ÎÉôÊ¬¤Ç²þ¤á¤Æµð¿Í¤È¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸·¤·²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï14Æü¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢1¤«·î¸å¤Î8·î13Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£¼¡¤ÎTGÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È9·î3Æü¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÌ¾ÌçµåÃÄÆ±»Î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë