¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹ÅÐ¾ì¤«¤è¡×¿·¤¿¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥àÊÑ°Û³ôÈ¯¸«¡¡²µÉð»á¤â¾×·â¡¡
¡¡ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥³¥í¥Ê¤ÎÊÑ°Û³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¥¤¥ó¥É·¿¤È±Ñ¹ñ·¿¤ÎÊÑ°Û³ô¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÈ¯¸«¡×¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²µÉð»á¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹ÅÐ¾ì¤«¤è¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¿·¼ï¤ÎÊÑ°Û³ô¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É·¿¤ÎÊÑ°Û³ô¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È±Ñ¹ñ·¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÑ°Û¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿´ûÂ¸³ô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢Ê£À½¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¤¤³¤È¤â¼Â¸³¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²µÉð»á¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö±£¤·¥Ü¥¹¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¡©¡ª¡×¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹Ç§Äê¤Ï¤Þ¤À»þ´ü¾°Áá¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£