¤¤¤Þ¡ÖiPhone¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡© Á´¥â¥Ç¥ë´°Á´¥¬¥¤¥É
¤¤¤Þ¡¢¤É¤ÎiPhone¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖiPhone 12 Pro Max¡×¤«¤é¡ÖiPhone SE¡×¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁªÂò»è¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÈÎÂ¥¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÏiPhone¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤àÈÎÇäÃæ¤ÎÁ´µ¡¼ï¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤Î¡ÖiPhone¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×¤Ç¤¢¤ëµ¡¼ï¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
iPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡§¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊiPhone
Âè2À¤Âå¤ÎiPhone SE¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÆÈ¼«¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖA13¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÉ´¥É¥ë¡Ê¿ôËü±ß¡Ë¤â¹â¤¤2019Ç¯¤Î¡ÖiPhone 11¡×¤ä¡ÖiPhone 11 Pro¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£iPhone SE¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï4.7¥¤¥ó¥Á¤È¾®·¿¤À¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏºÇ¾®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊºÇ¾®¥â¥Ç¥ë¤ÎºÂ¤ÏiPhone 12 mini¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Îµì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎiPhone¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸ü¤¤¥Ù¥¼¥ë¡Ê²èÌÌ¤ÎÏÈ¡Ë¤È¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¡¢¥í¥Ã¥¯²ò½üÍÑ¤Î»ØÌæÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTouch ID¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½»þÅÀ¤ÇÍ£°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ä¹âÀÇ½¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖiPhone 12¡×¤ä¡ÖiPhone 12 Pro¡×¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌë´Ö¤Î»£±Æ¤âÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥ì¥ô¥å¡¼¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ç1Æü¤â¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤À¡£iPhone¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ë¿¬¹þ¤ß¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎiPhone SE¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Âç²èÌÌ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·ù¤¦¿Í¤Ë¸þ¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óÄã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤éAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone SE¥ì¥ô¥å¡¼¡§¡ÖºÇ¹â¤ËÇã¤¤ÆÀ¡×¤Ê°ìÂæ
iPhone 12¡§µì¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥ô¥§¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë
iPhone 12¤Ï¡¢¤¤¤Þ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤éÁª¤Ö¤Ù¤¥â¥Ç¥ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖPro¡×¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Íµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£6.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏiPhone 11¤Î±Õ¾½¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹õ¤ÎÉ½¸½¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¡¢¿§ºÌ¤ÎÉý¤â¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤¬iPhone 12 Pro¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê²è¼Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
²áµî¤Î¥ì¥ô¥å¡¼µ»ö¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖA14¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½èÍýÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£iPhone SE¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹âµ¡Ç½¤Ê¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð°Å¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏiPhone 12¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¡ÖMagSafe¡×¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä¥ì¥¶¡¼¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¡¢¼§ÀÐ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¼Ëö¤ÎÇØÌÌ¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥³¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·ÁÇºà¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯·ë¾½¤ÎÇöËì¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÑµ×À¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤¿µ»½Ñ¤À¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¼¡À¤ÂåÄÌ¿®µ¬³Ê¤Î5G¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç·àÅª¤ËÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢5G¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤³¤Îµ¡¼ï¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ôÇ¯Àè¤Ê¤é¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ°µ¡¼ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ê¤é¤ª¤½¤é¤¯1Æü¤Ï¤â¤Ä¤À¤í¤¦¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone 12¥ì¥ô¥å¡¼¡§¡È¤¤¤¤ÁªÂò¡É¤À¤¬¡¢5G¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
iPhone 12 mini¡§¾®·¿¥µ¥¤¥º¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é
µðÂç¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎiPhoneºÇ¾®¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¤¡£iPhone 12 mini¤ÎËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏiPhone SE¤è¤ê¾®·¿¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï5.4¥¤¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¤¡£¤½¤³¤ËiPhone 12¤Î¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´éÇ§¾Ú¡ÖFace ID¡×¤«¤éÍµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢5GÂÐ±þ¡¢Ä¶¹³Ñ¤È¹³Ñ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢¹âÂ®¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖA14¡×¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
iPhone 12 mini¤Ï¾®·¿¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤äÊ¸»úÆþÎÏ¤Ë¤ÏÉÔÊØ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥ô¥¡¥¤¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²èÌÌ¤ÎÊÌ¤Î¥Ç¥ô¥¡¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î²»ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤À¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬1Æü¤â¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏiPhone¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone 12 mini¥ì¥ô¥å¡¼¡§¹âÀÇ½¤ò¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡ÈÇã¤¤¡É¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¼åÅÀ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
iPhone 12 Pro Max¡§¡ÖºÇ¶¯¡×¤ÎÁªÂò»è
iPhone¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬¤º¤·¤â1,000¥É¥ë¡ÊÌó11Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤òÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¹â¤Î¥«¥á¥éÂÎ¸³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ÆÍ½»»¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖiPhone 12 Pro¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖiPhone 12 Pro Max¡×¤¬¤¤¤¤¡£
iPhone 12 Pro¤è¤ê100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¹â¤¤¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÍ¥¤ì¤¿¼ê¤Ö¤ìÊäÀµµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á°Å¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
iPhone 12 Pro¤âiPhone 12 Pro Max¤âË¾±ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢iPhone 12 Pro Max¤Î¤Û¤¦¤¬¥º¡¼¥àÇÜÎ¨¤¬¾¯¤·¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò»È¤Ã¤Æµ÷Î¥¤òÂ¬¤ì¤ë¡ÖLiDAR¡Ê¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¹âÂ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤â¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6.7¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿»Ë¾åºÇÂç¤ÎiPhone¤Ç¤¢¤ëiPhone 12 Pro Max¤Ë¤Ï¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤¬1Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂç²èÌÌ¤ÏÉÔÍ×¤À¤¬¹âÀÇ½¤Ê¥«¥á¥é¤ÏÍß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢6.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone 12 Pro¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â²è¼Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Íµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âiPhone 12¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤è¤êµ±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ËÜÂÎ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ëÆÈ¼«¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿·Á¼°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡ÖApple ProRAW¡×¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ÊÔ½¸¤ÈÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢5GÂÐ±þ¤äÂÑ¿åÀ¡¢HDR±ÇÁü¤Î»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿iPhone 12¤È¶¦ÄÌ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone 12 Pro Max¥ì¥ô¥å¡¼¡§¥«¥á¥é¤ÎÀÇ½¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤À¤¬¡¢º¹¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤
iPhone 11¡§ºÇ¿·¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¹âµ¡Ç½
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ïµì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖiPhone 11¡×¤òÃÍ²¼¤²¤·¤Æ·ÑÂ³ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤ÎiPhone¤ÏÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ÎºâÉÛ¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
iPhone 11¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖA13 Bionic¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÈÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤«¤é¤Ê¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¤ÎÀÇ½¤Ï¸«»ö¤À¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÉÃ´Ö¤ÇÏª½Ð¤Î°Û¤Ê¤ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎiPhone¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÍÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢iPhone 12¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ËÂ¦ÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç³Ñ¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äMagSafe¡¢5GÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âIP68¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌó1Æü¤â¤Ä¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone 11¥ì¥ô¥å¡¼¡§¡È²áµîºÇ¹â¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬À®½Ï¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥³¥¹¥Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤
iPhone 11 Pro¡§ÂçÉýÃÍ°ú¤¤Ê¤éÇã¤¤ÆÀ
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿iPhone 11 Pro¤ÈiPhone 11 Pro Max¤ÎÈÎÇä¤ò´°Á´¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÇã¤¦²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
iPhone 11¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½½Ê¬¤Ë¹âÂ®¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÈÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Î3Âæ¹½À®¤Î¥«¥á¥é¤òÇØÌÌ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ì¡¼¥àÉôÊ¬¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÇÍ¥¤ì¤¿Íµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¡¢ÂÑ¿åÀ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ê¤É¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëiPhone 12¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç829¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï94,380±ß¡Ë¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢iPhone 11¥·¥ê¡¼¥º¤Ë800¥É¥ë¡ÊÌó87,000±ß¡Ë°Ê¾å¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÊÌ¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¾®ÇäÅ¹¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¸Ä¿ÍÇäÇã¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¿·ÉÊ¤â¤·¤¯¤Ï¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone 11 Pro¥ì¥ô¥å¡¼¡§3´ã¥«¥á¥é¤Ï³Î¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë²Á³Ê¤ò¡ÈÀµÅö²½¡É¤¹¤ë¤«
iPhone XR¡§°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Ê¤é²ÁÃÍ¤¢¤ê
¡ÖiPhone XR¡×¤Ï2Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï¤¤¤¨¸½»þÅÀ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤À¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë499¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï60,280±ß¤«¤é¡Ë¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢Â¿µ¡Ç½¤Ê¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤iPhone 11¤òÇã¤¦¤Û¤¦¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¨¤ÆiPhone XR¤òÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é450¥É¥ë¡ÊÌó50,000±ß¡Ë°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢Âè2À¤Âå¤ÎiPhone SE¤Î¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ëµì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡£À°È÷ºÑÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï429¥É¥ë¡ÊÌó47,000±ß¡Ë°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§iPhone XR¥ì¥ô¥å¡¼¡§¡È°Â¤¤¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö8¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
Èò¤±¤ë¤Ù¤iPhone¡§iPhone 1¡Á8¡¢iPhone X¡¢iPhone SE¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë
¡ÖiPhone X¡×¤ä¡ÖiPhone 8¡×¡ÖiPhone 7¡×¡ÖiPhone 6s¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè1À¤Âå¤Î¡ÖiPhone SE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¿·¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò½èÍý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤ËOS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖiPhone XS¡×¤È¡ÖiPhone XS Max¡×¤Ê¤é¸¡Æ¤¤Ë¤ÏÃÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â400¥É¥ë¡ÊÌó44,000±ß¡ËÌ¤Ëþ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖiPhone 6¡×¤Ç¤Ï¡ÖiOS 14¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢iPhone 6s¤â2021Ç¯¤Ë¤Ï¼¡´ü¡ÖiOS 15¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤Î°ÂÁ´À¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤â¤½¤³¤Þ¤ÇºÇ¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ÀÆ±Á³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤¬¼ê¤´¤í¤ÊiPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤Î¤è¤¦¤Êº£²ó¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µ¡¼ï¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡£
¤¤¤Þ¤Ï¡ÖÇã¤¤¤É¤¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¹â²Á¤ÊiPhone¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¨¡¨¡¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤Ê¤é¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2021Ç¯9·î¤Þ¤ÇºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¡£
¤â¤·iPhone¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸ò´¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤â¤Á¤Ê¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£µì¥â¥Ç¥ë¡ÊiPhone 8°ÊÁ°¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤Ï49¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï5,940±ß¡Ë¤Ç¡¢iPhone X°Ê¹ß¤Ê¤é69¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï8,140±ß¡Ë¤À¡£
MagSafeÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹Áª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë
iPhone¤ÎËÜÂÎ¤ÏÎ¾ÌÌ¤¬¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¥¬¥é¥¹¤Ï²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥±¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤â¤³¤Î»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë60¡Á70¥É¥ë¡ÊÌó6,500¡Á7,600±ß¡Ë¤â¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¹â²Á¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼§ÀÐ¤ò»È¤Ã¤¿MagSafe¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëiPhone 12¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¡£MagSafeÂÐ±þ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏiPhone 12¤ÎÇØÌÌ¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¹âÂ®½¼ÅÅÍÑ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤È¥ì¥¶¡¼¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Ê¤é¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¶¯ÎÏ¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ëMagSafeÂÐ±þ¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¡£¼§ÀÐ¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇö¤¤¤Î¤ÇMagSafe¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢MagSafe¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼§ÀÐ¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¨¡ØWIRED¡Ù¤Ë¤è¤ëiPhone¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡£