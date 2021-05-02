¡Ú×¢Ëö ÅÐ¡Û¡ÖÇîÂ¿7²¯±ß¶â²ô¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¹öÃæ¤«¤é¶Á¤¯±åÓÍ¤ÎÀ¼ ¡Ö¤½¤·¤Æ²¶¤Ï¶â²ô¶¯Ã¥ÈÈ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ª¡×
2016Ç¯7·î8Æü¡¢Ìî¸ýÏÂ¼ù·»Äï¤é6Ì¾¤Ë¤è¤ëÇòÃë¤ÎÈÈ¹Ô¡ÖÇîÂ¿7²¯±ß¶â²ô¶¯Ã¥»ö·ï¡×¤¬¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
·Ù»¡´±¤ËÊ±¤·¤¿°ìÌ£¡Ê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ÏUSA POLICE¤À¤Ã¤¿¡Ë¤¬Ã¥¤Ã¤¿¶â²ô¤Ï160¥¥í¡ÊÌó7²±5000Ëü±ßÁêÅö¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÈô¹Ôµ¡»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹4Âæ¡¢Âç·¿¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹1Âæ¤Ë¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¾®5Âæ¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÃ¥¤Ã¤¿°ìÌ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇîÂ¿±ØÁ°¤ËÄä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Î¥¢¤Î¼ÖÆâ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ä¤¡¢É®¼Ô¤ÏÌî¸ýÏÂ¼ù¼õ·º¼Ô¤è¤ê¡¢ºÆ»°¡¢½ñ´Ê¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº¤â½ª¤ï¤ê¡¢Ìî¸ý·»Äï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦ÈÈ¤Î¼Ô¤âÂáÊáµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢´û¤Ë¸øÈ½Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÇØ·Ê»ö¾ð¤òÉ®¼Ô¤ÎÉ®¤Çµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ëí´í°¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯4·î8ÆüÉÕ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¡¢¡ÖÇîÂ¿7²¯±ß¶â²ô¶¯Ã¥ÈÈ¤«¤é¡Ø»ö·ï¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¿ÍÊª¡Ù¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ìî¸ýÏÂ¼ù¼õ·º¼Ô¤Î½ñ´Ê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¡¢¼ã´³¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò»î¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÆ±ÍÍ¤Îº¾µ½¤Îæ«¤Ë¤Ï¤Þ¤ëÌ¤Íè¤ÎÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Î½ñ´Ê
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤âÅÙ¡¹¡¢½ñ´Ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¶¤¬ÀÖÍî¤Á¤¹¤ë¡Ê·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝK¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¡Êµ½ÈïÈï³²¼Ô¤Î¡ËÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤âµï¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢ÊÛ¸î»ÎÄ´½ñ¤ò´¬¤¶¨ÎÏ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÊý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³ØÈñ¤Þ¤ÇñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢º£¸å¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡£
»Ï¤Þ¤ê¤Ï°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¶¸¸À¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¡ØÈ¾¥°¥ì¤È¶â²ô¡½¡½ÇîÂ¿7²¯±ß¶â²ô¶¯Ã¥»ö·ï¡Ö¼çÈÈ¡×¤Î¹ðÇò¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡¡2019Ç¯11·î¡Ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°Ê²¼¡¢ËÜ½ñ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæ³À¼õ·º¼Ô¡ÊÄ¨Ìò8Ç¯¼Â·ºÈ½·è¡Ë¤«¤é¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬°Ù¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÏÂ¼ù·¯¡¢Ãæ³À¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÏÃ¤»¤Þ¤¹¤«¡£¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿¤ò¡©¡×
¡Ö¥¥ó¤ò¡Ä¡Ä¶â²ô¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡×
¡Ö²¿¤À¤è¡¢¤½¤Î²ø¤·¤¤ÏÃ¤Ï¡×
¡Ö¤É¤¦¤â¶â²ô¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Á¼°Åª¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê¤¿¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÀÇ¶âÂÐºö¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤ª¤è¤½1¥«·î¸å¡¢Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤ÈÃæ³À¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¶â²ô¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿Ì¾ÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÇ¶âÂÐºö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö·Ù»¡º»ÂÁ¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×
Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢ëÃ¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î1ºÐ²¼¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæ³À¼õ·º¼Ô¤Î¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤À¿¼Â¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤«¤é¡¢Èà¤Î¸À¤ò¿®¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢°ÍÍê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÆÅÙ¤Î³ÎÇ§¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤³¤ÎÏÃ¤Ë¥ä¥¯¥¶¤¬Íí¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©Åð¤Þ¤ì¤¿Ì¾ÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ø½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¶¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©¤â¤¦°ì²ó³ÎÇ§¼è¤ì¡×
ÍâÆü¡¢Ãæ³À¼õ·º¼Ô¤è¤êºÆÅÙÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤·¿´ÇÛ¤Ê¤é¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬¡ØËÍ¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ë¡Ö½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡×¶¯Ã¥¤Ë¿®¤Ô¤ç¤¦À¤òÊú¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÈ¦¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
2016Ç¯7·î1Æü¡¢¡Ö·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾ì½ê¤ÏÇîÂ¿¤Ç¤¹¡×Ãæ³À¼õ·º¼Ô¤è¤êÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ìÐ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾
¼Â¤Ï¡¢Åö½é¤Î¼è°ú¤ÏÇîÂ¿±Ø¶á¹Ù¤Ç7·î2Æü¤ÎÈ¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö´û¤Ë¼è°ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌÂ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢7·î6Æü¤Î¼è°ú¤òºÆ¤ÓÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÌî¸ý¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½¾ì³ÎÇ§¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢¶â¤Î±¿¤Ó²°¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÇØ¤Î¹â¤¤¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤¿ÇØ¤Î¹â¤¯¡¢È±¤ò·ë¤ó¤À¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢°ÍÍê¼ÔÂ¦¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢¾ðÊóÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î·è¹Ô¡£7·î8Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë¡¢¶â²ô¤ÏÌî¸ý¼õ·º¼Ô¤é°ìÌ£¤Î¼ê¤ËÍî¤Á¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä
2016Ç¯12·î14Æü¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Ë¡Öµ¶·Ù´±¡¡¶â²ô6²¯±ßÃ¥¤¦¡½¡½ÇîÂ¿¶è¤ÎÏ©¾å¡¡¿¦Ì³¼ÁÌäÁõ¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ê¶¯Ã¥¤ÎÈÈ¹ÔÆü¤Ï2016Ç¯7·î8Æü¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤Ç¥¹¥¯¡¼¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ïº³¤«»þ´Ö¤¬¶õ¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿°ìÌ£¤Î¼Ô¤ÏÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¤¹¤°¤ËÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤µ¤»¤í¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª³ÎÇ§¤È¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖK¤ËÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ï¤º¤¬¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬ÏµÇâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»þ¡¢Ãç²ð¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö°ÍÍê¼Ô·ó¶â²ô¤Î½êÍ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¤³¤ÎK¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢2017Ç¯5·î21Æü¤Ëµ¢¹ñ¤ÈÆ±»þ¤ËÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¸æÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¸©·ÙÇîÂ¿½ð¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ä¹ºê·ºÌ³½ê¤ÇÄ¨Ìò9Ç¯¤Î·º´ü¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
K¤È¤¤¤¦¿ÍÊª
Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎK¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤³¤½¤¬¹õËë¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ÅÙ¡¹¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤«¤é¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ËÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯¡¢Èà¤é¤Î´Ø·¸À¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº¤ä¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÊª½ñ¤¤Ë¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤¬Ê£»¨²á¤®¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤âK¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢ÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤é¡¢½¤¤¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
°Ê²¼¡¢2019Ç¯5·î9ÆüÉÕ¤ÎÌî¸ý¼õ·º¼Ô¤Î½ñ´Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ®¼Ô¤¬¡¢¼ã´³¤Î²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
K¤ÏÇ¤°ÕÄ°¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¾Ú¿Í½ÐÄî¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î¸¡»öÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ËÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢14²±±ßÊ¬¤Î¶â²ô¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È½Ð»ñ¼Ô¤Ê¤É¤Ë±³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢»ö¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢±³¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ´½ñ¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î14²¯±ßÊ¬¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂáÊáÁ°¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ÏÀÜ¿¨¤·¤¿½Ð»ñ¼Ô¤«¤é¼ª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÌî¸ý¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬14²±Ê¬¤Î¶â²ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ÈK¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ìËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏK¤Î±³¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢K¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÊK¤ÎÃç´Ö·ÐÍ³¤Ç¡Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢K¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤¿¤Á¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆØß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ï6²¯±ßÊ¬¡Ê¤Î¶â²ô¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¼óÈø°ì´Ó¤·¤ÆÄ´¤Ù¡Ê·Ù»¡Åù¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤éK¤¬14²±½¸¤á¤Æ¡¢7²¯¶á¤¤¸½¶â¤òº£²ó¤Î»ö·ï¤Î»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢½½Ê¬¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢S¤È¤¤¤¦½Ð»ñ¼Ô¤È¤â²¶¤¿¤Á²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î»öÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤Ù¤¤À¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡Ø½ÐÍè¥ì¡¼¥¹Àâ¡Ù¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¹â¤¤È¦¤À¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤»¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿°ì¤Ä±³¤ò¤Ä¤¯É¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤È¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤â7²¯¼å¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¡¢K¤ËÂÐ¤·¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÅö½é¡¢¡ÊÌî¸ý¼õ·º¼Ô¤é¤Î¡Ëµ¯ÁÊÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎK¤Î¡Ê¸¡»¡¤ËÇ¤°ÕÄ°¼è¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¡Ë¼«¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éµ¯ÁÊ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¼çÇ¤ÊÛ¸î»Î¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤â¡¢½ñ´Ê¤Ç¤Ï½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
K¤È°ì½ï¤Ë¶â²ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2Ì¾¤Î¿ÍÊª¤È¡¢Åìµþ¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤¬²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ·ï¤ò°ÍÍê¤·¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢K¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¸å¤ÎÊ¿À®28Ç¯10·î¤«¤é¡¢Ä¾¤°¤ËK¤¬¶â²ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ÎF¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ë¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢T¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¾¤í¡¢F¤Î½¾¶È°÷¤¬Ê¿À®29Ç¯4·î¤Ë3.8²±±ß¤ò¶¯Ã¥¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Å·¿À¤Î¶â²ôÇã¤¤ÉÕ»ñ¶â3.8²±±ß¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åìµþ¤ÎÊÛ¸î»Î¤È²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¸ý¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÅ·¿À»ö·ï¤â¡¢K¤¬TÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤¿¡×¡Ä¡Ä¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎT¤Ï¡¢Å·¿À¤Î»ö·ï¸å¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢20Æü¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ö·ï¡ÊÇîÂ¿¶â²ô¶¯Ã¥¡Ë¡¢Å·¿À¤Î»ö·ï¡ÊÅ·¿À¤Î¶â²ôÇã¤¤ÉÕ»ñ¶â3.8²±±ß¶¯Åð»ö·ï¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢»ö·ï»þ´ü¤â¶á¤¯¡¢2¤Ä¤Î¼è°ú¤Ë²¿¤ì¤âK¤¬Íí¤à¼è°ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¶öÁ³¤È»×¤¦¤«¡¢É¬Á³¤È»×¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¸å¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¿À¤Î»ö·ï¤â½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÅ·¿À¤Î¶â²ôÇã¤¤ÉÕ»ñ¶â3.8²±±ß¶¯Åð»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤¢¤ëÎ¢¼Ò²ñ¤Î½»¿Í¤Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢´ØÅì¤Î»Å»ö¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤Î¶¦Æ±µ»ö¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Çº£Ç¯4·î¡¢¸½¶âÌó3²¯8ÀéËü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î°ìÉô¤¬¡ÖÈï³²¼ÔÂ¦¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡Ø½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡Ù¤ÈÊÌ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Î¹ç°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢»ö·ïÁ°¤ÎÍÆµ¿¼Ô´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡¡2017Ç¯11·î2Æü¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¸½¶â¿ôÀéËü±ß¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¥¤ï¤ì¤¿¸½¶â¤Î°ìÉô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¡ü¡üÍÆµ¿¼Ô(44)¤é´ØÅì¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë2¿Í¤¬»ö·ï¤ò·×²è¡¦¼çÆ³¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¾ðÊó¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ØÅì¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡¡2017Ç¯11·î6Æü¡Ë
Èï³²¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬ÂáÊáµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìÏ¢¤Î¶â²ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëK¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÀçÂæÃÏºÛ¤Î¸øÈ½¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¶âÂ°ÈÎÇä¶È¼Ô¤ÎK¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¾ÃÈñÀÇË¡°ãÈ¿¤ÈÃÏÊýÀÇË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊáµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¸øÈ½¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Æ°µ¡¤Ï¡¢¶â²ô¶¯Ã¥»ö·ï¤Î¼õ·º¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ÈÆ±¤¸¡ÖÀÇ¶âÂÐºö¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÇîÂ¿7²¯±ß¶â²ô¶¯Ã¥ÈÈ¤«¤é¡Ö»ö·ï¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¿ÍÊª¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ | ¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»äÃ£¤Ï¡¢ÂáÊáÅö»þ¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤È¸À¤Ã¤ÆØß¤é¤Ê¤¤K¤¬·×²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò°ì´Ó¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢KÂ¦¤Î°ÍÍêÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡ØÀÇ¶âÂÐºö¤Î°Ù¤Ç¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤êÄ´¤Ù¤äºÛÈ½¤Ç¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¼çÄ¥¤¬¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤¬¡¢º£²ó¤ÎK¤ÎÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ»ö¼Â¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ëÈ¦¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë·Ù»¡¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î»ä¤é¤Î»ö·ï¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï»ö·ï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÂáÊá¤Ï¤ª¤í¤«»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÎÀñ¤ÊÁÜºº¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡¡2021Ç¯4·î8Æü¡Ë¡£
Ìî¸ý¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤ÎK¤Îµ¯ÁÊ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ö·ï¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢º¾µ½Èï³²¤Î²óÉü¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶¯¤¯´ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£