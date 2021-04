【今週スタートの海外ドラマ】ジェシーおいたん新作コメディや『CSI：サイバー』無料放送が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は大人気政治サスペンス『マダム・セクレタリー』の最新シーズンや、イタリア発のNetflixオリジナルシリーズ、『フルハウス』のジョン・ステイモスがバスケットコーチに扮する新作コメディなどの放送・配信が開始となる。お見逃しなく!

4月19日(月)〜25日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■4月21日(水)

『マダム・セクレタリー』シーズン4(FOXチャンネル)

モーガン・フリーマンが製作総指揮に名を連ね、実際に起こり得る政治問題を取り扱う政治サスペンス・ドラマ。

シーズン4では、これまでベスとぶつかり合いながらも協力し、信頼関係を築いてきたあの人が突如降板!その代わりに新メンバーとしてキャット・サンドヴァル(サラ・ラミレス)が上級政策顧問に。新「チーム・エリザベス」の活躍にも期待。

『CSI:サイバー』シーズン1(BS12)

『CSI』シリーズのスピンオフのうち第3弾として製作された『CSI:サイバー』。主演を務めるのは、実力派女優パトリシア・アークエット。

舞台となるのは、米国の首都ワシントンD.C.にあるFBI(米連邦捜査局)本部にあるサイバー犯罪部門。主任エイヴリー・ライアンのもと、捜査班は凶悪犯罪が起きると全米各地へ。従来の"CSI"と同様、最先端の科学捜査を重視しながら、捜査陣がITや心理学をも駆使する捜査はスタイリッシュで斬新だ。

『Zero/ゼロ』(Netflix)

イタリア発Netflixオリジナルシリーズ。

透明人間になれる特別な力を手にした引っ込み思案な少年を描いた物語。スーパーヒーローではないけれど現代的なヒーローの彼は、ずっと逃げ出したいと思っていたミラノ郊外の地区バリオが危機に陥った際に、自分の能力に気が付く。"ゼロ"として、自身の意に反して慣れないヒーローの服に身を包むことになった少年は、冒険の中で多くのことを知っていくことになる――。

■4月23日(金)

『暗黒と神秘の骨』(Netflix)

世界的ベストセラー、リー・バーデュゴの小説シリーズ「魔法師グリーシャの騎士団」を映像化!

舞台は戦火で二つに分断された世界。孤児で下級兵士のアリーナ・スターコフは、自国を救う鍵となる特別な力に目覚める。そして、"影溜まり"の強大な力が忍び寄るなか、"グリーシャ"として知られる精鋭揃いの魔法騎士団の一員として訓練を受けることになったアリーナは、右も左もわからない世界に足を踏み入れることに。

出演者には、ベン・バーンズ(『ウエストワールド』)、フレディ・カーター(『レイヴン 〜少女とポニーの物語〜』)、デイジー・ヘッド(『殺人狂騒曲 第9生贄』)ら。

(Disney+)

のジョン・ステイモスが主演を務めるDisney+(ディズニープラス)のオリジナルコメディドラマ。

バスケットボールのコーチ、マーヴィン・コーンは気が短く、審判に椅子を投げつけたことで全米大学体育協会(NCAA)を追放された。彼はキャリアと名声を取り戻す足掛かりとして、仕方なく私立のウエストブルック女子高校のコーチになり、選手たちとの絆を築いていくうちに、人間的に共に成長していく。

■4月25日(日)

(スーパー!ドラマTV)

英国ドラマ『ザ・ミッシング』シリーズのスピンオフ。事件を担当した刑事バティスト(チェッキー・カリョ)を主人公にしたもの。

本家ではベルギーやドイツなどで撮影が行われたが、スピンオフでは舞台をオランダのアムステルダムに移し、現役を引退したはずだったジュリアンがある事件をきっかけに再度行方不明者の捜索を開始する。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『マダム・セクレタリー』シーズン4 © 2016 CBS Studios Inc.

『CSI:サイバー』

(C)2015 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『Zero/ゼロ』は4月21日(水)より独占配信スタート。

Netflixオリジナルシリーズ『暗黒と神秘の骨』は4月23日(金)より独占配信スタート。

Disney+『ビッグショット!』

『バティスト〜アムステルダムに潜む闇〜』(c)Two Brothers Pictures and All3Media International