Â´¶ÈÀ¸¸ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡¡²¼Ãå È±·¿...¡Ö°ÕÌ£¤¬ÉÔÌÀ¡×
2020Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹»Â§Ä´ºº¡£
À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹»Â§¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
3·î¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡ÖÂÎÁàÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤«ÊÁ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃå¤Æ¤ë»Ò¤Ï¡¢(ÀèÀ¸¤«¤é)Æ©¤±¤Æ¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£(Â¾¹»¤Ç¤Ï)²¼Ãå¤Î¿§¤òÀèÀ¸¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤«¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¼Ãå¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
Ä´ºº¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏ²¼¤Ë1Îó¤ÇÊÂ¤Ð¤µ¤ì¤Æ¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¤ò³«¤±¤Æ²¼Ãå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡×¡¢¡ÖÃË½÷°ì½ï¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç²¼Ãå¤Î¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¼Ãå¤ò³Ø¹»¤ÇÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²¼Ãå¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÃËÀ¤Î¶µ»Õ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÁ´69¹»¤Ç°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È±·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡£
3·î¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡ÖÈ±¤ò¼ª¤Î²¼¤Ç·ë¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Ê¤¸¤¬¸«¤¨¤ë¤ÈÃË»Ò¤¬Áû¤°¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¼ª¤Î²¼¤Ç·ë¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Â¦Æ¬Éô¤òÃ»¤¯´¢¤ê¾å¤²¤ë¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶Ø»ß¡£
¤Ê¤¼¤À¤á¤Ê¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¸åÆ£ÉÙÏÂÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÀèÀ¸¤¿¤Á¼«¿È¤â¤Ê¤¼¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹çÍýÀ¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹»Â§¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¼Ãå¤Î¸¡ºº¤â¿Í¸¢¿¯³²¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸©¤ä»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï³Æ³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¡¢¹»Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£