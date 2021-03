“美人ライダー”としてTwitterで話題になっていた「宗谷の蒼氷」というアカウント。



https://Twitter.com/azusagakuyuki/status/1371374633526554625

3月15日放送の『月曜から夜ふかし』(日本テレビ系)で、この美人ライダーの正体が“50歳の男性”ということが判明しました。「FaceApp」という写真加工アプリで美人ライダーに変身後、Twitterに写真を投稿していたということです。

このニュースに、香港の星島日報、シンガポールの8world、シンガポールのMothership、イギリスのデイリー・メール、ロシアのRT(旧ロシア・トゥデイ)といった海外のウェブメディアが飛びつきました。

日本美女骑士真身曝光 竟是大叔靠美图骗赞

https://www.8world.com/news/world/article/japan-uncle-photoshop-1420916

The ultimate catfish: This glamorous young female motorbike rider is actually a 50-year-old MAN with a talent for photo editing - so can you spot the clues?

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9374249/Youthful-looking-Japanese-female-motorbike-rider-actually-50-year-old-MAN.html

Social media vs reality? Japanese ‘biker chick’ turns out to be a 50-year-old ‘uncle’ using FaceApp

https://www.rt.com/news/518447-japanese-biker-girl-faceapp/

現在もキュレーション系メディアやSNS中心に、「美人ライダーになりすましていた50歳の日本人男性」のニュースが拡散している模様。

海外のSNSでは次のような声が見受けられました。

・すごい罠だな

・インターネットが怖いよ

・「FaceApp」にとって最高の宣伝

・この人最高だよ

・女性だってSNSに投稿する写真を加工しまくるんだから、男性が同じことして何か問題ある?

・悪くないだろう

・日本で何が起きているんだ?

・試しに「FaceApp」で自分の顔を加工したら驚くほど美人になってしまった

・全くの別人じゃん

・ネット上に真実は存在しないってこと

・ディープフェイクが当たり前の社会になってきた

・アジア人は化けるのが上手いからな

・髪の毛がめちゃくちゃ自然なんだけど

・世界は破滅へと向かっている

・アジア人ってやたらと見た目ばっかり気にするよね

・とても同一人物だとは思えん

※画像:Twitterより引用

https://twitter.com/MothershipSG/status/1372131788089344004

(執筆者: 6PAC)