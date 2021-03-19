Èþ¿Í¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿50ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢ ¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¿¿¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡Ö¤³¤Î¿ÍºÇ¹â¤À¤è¡×
¡ÈÈþ¿Í¥é¥¤¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆTwitter¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½¡Ã«¤ÎÁóÉ¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
https://Twitter.com/azusagakuyuki/status/1371374633526554625
3·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÈþ¿Í¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀµÂÎ¤¬¡È50ºÐ¤ÎÃËÀ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFaceApp¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿²Ã¹©¥¢¥×¥ê¤ÇÈþ¿Í¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È¸å¡¢Twitter¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¹á¹Á¤ÎÀ±ÅçÆüÊó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î8world¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎMothership¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÎRT¡Êµì¥í¥·¥¢¡¦¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÈþ½÷骑»Î¿¿¿ÈÇø¸÷ ðïÀ§Âç½ÇðÑÈþ图骗赞
https://www.8world.com/news/world/article/japan-uncle-photoshop-1420916
The ultimate catfish: This glamorous young female motorbike rider is actually a 50-year-old MAN with a talent for photo editing - so can you spot the clues?
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9374249/Youthful-looking-Japanese-female-motorbike-rider-actually-50-year-old-MAN.html
Social media vs reality? Japanese ¡Æbiker chick¡Ç turns out to be a 50-year-old ¡Æuncle¡Ç using FaceApp
https://www.rt.com/news/518447-japanese-biker-girl-faceapp/
¸½ºß¤â¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNSÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
³¤³°¤ÎSNS¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤¹¤´¤¤æ«¤À¤Ê
¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÉÝ¤¤¤è
¡¦¡ÖFaceApp¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÀëÅÁ
¡¦¤³¤Î¿ÍºÇ¹â¤À¤è
¡¦½÷À¤À¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò²Ã¹©¤·¤Þ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÃËÀ¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ²¿¤«ÌäÂê¤¢¤ë¡©
¡¦°¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦
¡¦ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©
¡¦»î¤·¤Ë¡ÖFaceApp¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤é¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¦Á´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó
¡¦¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¿¿¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È
¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
¡¦¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï²½¤±¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤«¤é¤Ê
¡¦È±¤ÎÌÓ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Á³¤Ê¤ó¤À¤±¤É
¡¦À¤³¦¤ÏÇËÌÇ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤¿¤é¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ð¤Ã¤«¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤Í
¡¦¤È¤Æ¤âÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤È¤Ï»×¤¨¤ó
¢¨²èÁü¡§Twitter¤è¤ê°úÍÑ
https://twitter.com/MothershipSG/status/1372131788089344004
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)