生後10か月の双子の赤ちゃんに、ヒゲを剃り坊主になった父親の姿を披露するとどんな反応を見せるのか。この双子姉妹はヒゲと髪で父親を認識していたようで、知らない人が目の前に現れたと勘違いし泣き出してしまったが、片方が咄嗟にもう1人を守るように腕を広げたのだ。この姿に「この時点で双子には強い絆ができているのか」と多くの人が驚いている。『Mirror』などが伝えた。

米オハイオ州在住のジョナサン・ノーモイルさん(Jonathan Normoyle)には、生後10か月になる一卵性双生児の娘リディアちゃん(Lydia)とハドリーちゃん(Hadley)がいる。ジョナサンさんは立派なヒゲを蓄えて短い髪の毛もあったが、このほどヒゲや髪をキレイに剃り落としてしまった。

かなりすっきりとした見た目になったジョナサンさんは、双子の娘たちにこの姿を披露した。生まれてからヒゲのあるジョナサンさんしか見たことのなかった2人は知らない人が現れたと勘違いし、じっとジョナサンさんを見つめて固まっている。

ジョナサンさんは「やあ。何しているんだい?」と優しく声をかけているが、2人は声も出さずにじっと見つめ続ける。パパの声がするのに目の前には違う人がいることに混乱しているようだ。

そして沈黙を破り、リディアちゃんが声をあげて泣きだしてしまった。その姿にジョナサンさんは笑いながらも手を伸ばして抱き上げようとした。すると泣いていなかったハドリーちゃんが、リディアちゃんの前に腕を広げ、自分の身を差し出すかのような行動をとったのだ。

まるで不審者からリディアちゃんを庇うような動きを見せた勇敢なハドリーちゃんだったが、最終的には2人とも泣き出してしまった。「2人を抱き上げ僕の声を聞かせると、すぐに僕だと分かったようで落ち着きを取り戻したよ」とジョナサンさんは明かしている。

この様子を撮影した妻のアリソンさん(Allyson)は「2人には強い繋がりがあるのです。たとえばどちらかが怒りだすと、もう片方が心配するかのような行動を取るんですよ」と語った。

そしてこの時の動画がジョナサンさんのTikTokに投稿されると、今月16日の時点で再生回数が160万回を超え、大きな反響を呼んだ。

ユーザーからは「生後10か月でもう1人を守ろうとするなんてすごすぎる」「この時点で双子には強い絆ができているのか」「短い腕で守る姿が可愛いね。この子たちの成長が楽しみだよ」といった声が届いた。

ちなみにアリソンさんもヒゲと髪を剃り落としたジョナサンさんの姿に泣いてしまいそうなほど驚いたと言い、「私はヒゲのあるジョナサンが好きですね。でもヒゲはまたすぐに生えてくるので大丈夫です」とコメントしている。画像は『Jonathan Normoyle 2021年3月1日付TikTok「I shaved for the first time in a while and my girls did not like it.」、2021年3月3日付TikTok「Just a day at the office.」』『Jonathan Normoyle 2020年10月28日付Facebook』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)