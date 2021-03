ベトナム在住の26歳の男性が整形のビフォーアフターの写真や動画をTikTokに投稿し、大きな注目を集めている。男性は過去の悔しい経験から整形を繰り返し、両親も息子だと認識できないほどの変化を遂げたという。『Oddity Central』『Daily Star』などが伝えている。

TikTokユーザー「ドー・クエン(Đỗ Quyền、26)」さんの整形のビフォーアフターの写真が、大きな反響を呼んでいる。クエンさんは鼻形成術、顎と唇のインプラント、唇の整形、歯を美しく魅せる「ラミネートべニア」、二重まぶたの手術など計9回の整形に約186万円(4億ベトナムドン)を費やしており、今では以前の面影は全くない。

クエンさんは「整形を決意したのは、就職活動をしていた時にある面接官に『君の容貌では仕事を得るのは難しい』と言われたからなんだ」と屈辱的な経験がきっかけとなったことを明かし、整形後の自分について次のように述べた。

「僕の家族は決して裕福ではないからね。整形には自分の貯金を使ったんだ。」

「そうして初めて整形をして家に帰った日には、両親は僕を認識できなかった。僕は『自分はかなり変わった』という意識はあったけど、そんな反応を見て涙が溢れて止まらなかったよ。」

なおクエンさんは現在、サイゴンでメイクアップアーティストとして働いているそうで、その表情は自信に満ちている。またTikTokには整形のビフォーアフターの写真や動画を多数投稿しており、数年前とはまるで別人のように変わっているのがよく分かる。

クエンさんは「整形を繰り返す僕に対し、批判があるのは知ってる」と世間の反応を冷静に分析しながらも、整形に対する思いをこのように語った。

「整形をしたことに対しては全く後悔はないね。自分が心地よいと感じることなら、どんなことでもやってみるべきだよ。いつだって強い意志を持ち、自分が最も自信を持てる美しさというものを探求するんだ。」

「僕にとって美しさの指標とは、鏡を見た時にどれだけ満足し、どれだけ自分に自信が持てるかということさ。」

ちなみにクエンさんには「素敵よ」「自分が納得して整形しているならいいと思う」「ベトナムでの平均年収って30万円もいかないだろう。親に頼らず整形したなんて、彼の意気込みを感じるよ」といったポジティブな声が届いている。

しかし「整形をした人の顔って同じに見える」「親はなんて言ってるのか、気になるところ」「ここまで変わるとちょっと怖い」「きっと病気。整形はまだまだ続くだろうね」「年を取ってからの顔がどうなるか、不安だね」とクエンさんを心配するコメントなどもあがっているようだ。画像は『Oddity Central 2021年3月1日付「Young Man Undergoes Plastic Surgery Transformation After Failing to Find Job Because of His Looks」』『Đỗ Quyền 2015年8月17日付Facebook「Ních Đã về.」、2016年6月5日付Facebook「1 nụ cười luôn Hé.」、2020年11月1日付Facebook「Trời xanh mây trắng nắng vàng」、2021年1月30日付Facebook「Lại thêm 1 tuổi mới nhìn lại mk già qua rui nè」、2021年3月3日付Facebook「Đôi khi tất cả sự cố gắng của bản thân」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)