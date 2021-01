アメリカで屋根に上って作業していた男性が、目線を下げた一瞬の隙に背後から愛犬が突然姿を現して仰天した。この犬が屋根の上にたどり着いた驚きの方法を、庭に設置していた監視カメラが一部始終捉えていた。『Daily Star』『Snopes.com』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

米オレゴン州ポートランド在住のヴィンス・マテソンさん(Vince Matteson)は、愛犬のゴールデン・レトリバー“エース(Ace)”と“ボー(Bo)”の様子をSNSに投稿している。今回、ヴィンスさんがTikTokで公開した”エース”の特技が話題になった。

欧米ではクリスマスの時期に、家の屋根や周囲にカラフルな電飾を取り付けてデコレーションする家が多い。ヴィンスさんの家も例外でなく、1月7日にようやく屋根の電飾を取り外すことにした。

ハシゴを立てかけて屋根に上ったヴィンスさんはそのまま作業に熱中し、しばし屋根へと視線を落としていた。ほどなくしてヴィンスさんが顔をあげると、そこには地上で自分を待っているはずの愛犬“エース”の姿があった。

突然のことで驚いたヴィンスさんを尻目に、“エース”は尻尾を振りながら楽しそうに屋根の上を歩いて回る。いつもとは違った景色に、興奮を隠せないようだ。

そんな“エース”の様子を携帯で撮影したヴィンスさんは「どうやらハシゴを上ってきたみたいだ」と言い、ハシゴへとカメラを向ける。屋根から地上にかかるハシゴを前にヴィンスさんは「本当にここを上ってきたのか?」と疑問を抱くも、他に屋根へとたどり着く手立てはない。

そこでヴィンスさんは、ハシゴを捉える位置に設置されていた監視カメラの映像を確認してみることにした。すると器用に前足、後ろ足を交互に踏み出し、軽やかにはしごを上っていく“エース”の姿が映っていたのだ。

ヴィンスさんが屋根の上で撮影した動画に加えて監視カメラの映像を自身のTikTokに公開したところ、「犬がはしごを上っている!」と動画は瞬く間に注目を浴び、ユーザーから以下のようなコメントが集まった。

「この監視カメラの証拠映像が本来の動画をさらに1000倍ほど面白いものにしているよ!」

「嘘だろ、エース!? 驚いたけど彼を愛さずにはいられないよ。」

「エースは手伝おうとしているんだろうね。電球を降ろす芸を仕込んだら、来年はエースが君の代わりにやってくれるんじゃない?」

ヴィンスさんの投稿には、その後“エース”がどうなったのかまでは明かされておらず「エースは無事に地上に戻れたのだろうか」とユーザーから心配の声が多数あがり始めた。

この反響を受けて、ヴィンスさんは1月11日に“エース”と“ボー”の専用Instagramに新たな動画を公開し、ユーザーたちの疑問に答えた。

投稿された動画には行きと同じく交互に足を運び、全く足元を見ずにスタスタと背面で器用にハシゴを降りていく“エース”の姿が映っている。これには「天才すぎる!」「ありえない!」などその芸達者ぶりを称える大きな反響があったものの、“エース”の動きの不自然さに違和感を覚えた人もいた。

それもそのはず、この動画は「ハシゴを上っていくエースを逆再生」したもので、投稿には「逆再生動画」としっかり明記してあった。実はヴィンスさん、この日2つの動画を投稿しており、1つ目はユーモアあふれる冗談だった。ところが2つ目の動画を見過ごした人々は、まんまとそれを「本物だ」と信じてしまったようである。

2つ目の動画にはヴィンスさんにしっかりとしがみついて抱きかかえられたままはしごを降りていく“エース”が映っており、これには「まんまと騙されたよ」「安心した」「重い犬を抱きかかえて降りるのは大変だっただろうね」などユーザーから安堵とねぎらいの温かいコメントが相次いだ。

ヴィンスさんのおかげで“エース”は大事には至らなかったものの、過去にはペットが飼い主の不在時に屋根に上ってレスキュー隊のお世話になるケースも起こっており、十分な注意が必要である。画像は『vincematteson 2021年1月9日付TikTok「ORIGINAL DOG CLIMBING LADDER VIDEO」』『Ace and Bo’s House 2021年1月11日付Instagram「For all that are asking here is the video of Ace getting back down from the Woof and the alternate version」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 YUKKE)