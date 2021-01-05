¾®ÃÓ¤Î¼ºÀ¯¤«¡¡¥³¥í¥Ê½Å¾É¼Ô²áµîºÇ¹â£±£±£±¿Í¤ËÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤à¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¡×
àÀïÈÈá¤Ï¿û¤Ê¤Î¤«¡¢¾®ÃÓ¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡µÁ°Î¼óÁê¤Ï£µÆü¸áÁ°¤Î¼«Ì±ÅÞÌò°÷²ñ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Èºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî£³¸©¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯Îá¤ò£·Æü¤Ë·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àë¸ÀÈ¯Îá¤ÏºòÇ¯£´·î¤ËÂ³¤¤¤Æ£²²óÌÜ¡£´ü´Ö¤Ï£±¤«·îÄøÅÙ¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àë¸À¤Ï£±²óÌÜ¤È°ã¤¤¡¢¸ÂÄêÅª¡¦½¸ÃæÅª¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÀÜÂÔ¤òÈ¼¤¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Ìë¤Î³¹¤¬ÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡£µÆü¤ÎÅÔ¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Ï£±£²£·£¸¿Í¤ÇºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£±£³£³£·¿Í¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¡£½Å¾É¼Ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î£±£±£±¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏàÀïÈÈá¤òÃµ¤¹Æ°¤¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿û¼óÁê¡£µÞÂ®¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Ì¢±ä¤ÎÃû¸õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç£Ç£ï¡¡£Ô£ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄä»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¾Ú¤Ï°¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¸å¼ê¡×¡Ö£Ç£ï¡¡£Ô£ï¿ä¿Ê¤·¤È¤¤¤Æº£ÅÙ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤«¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡¤â¤¦£±¿Í¡¢¥ä¥ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤À¡££µÆüÈ¯¹Ô¤Î»º·Ð¿·Ê¹¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Ø¤Î»þÃ»Í×ÀÁ¤Î¸¢¸Â¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÔ¤¬°û¿©Å¹Â¦¤ÎÈ¿È¯¤ÇµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¸á¸å£¸»þ¤Þ¤Ç¡×¤Î»þÃ»Í×ÀÁ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´¶À÷¤ÎµÞ³ÈÂç¤ò¾·¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾®ÃÓ»á¤Î¼ºÀ¯¡×¤È»É·ãÅª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Á°ÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤â£µÆü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÜÆü¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô£±£²£·£¸¿Í¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤äÂçºåÉÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¡£Âç¤¤ÊÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£