¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡ÖµÈËÜ°õÅ·Á³ÁÇºà¡×¤ÎÀèÇÚ¤Ë·ëº§Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡ÅìÌî¹¬¼£¡Ê£µ£³¡Ë»Ê²ñ¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤¬£±£µÆü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£²¬Â¼¤¬¡ÖµÈËÜ°õÅ·Á³ÁÇºà¡×¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²¬Â¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¤ÀèÇÚ¤Ë¤É¤¦Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢·îÄâÊýÀµ¤¬¡ÖÀ¹»³¡¢²¶¤ËÏ¢Íí¤»¤¨¤Ø¤ó¤ä¤í¡ª¡¡¤³¤ì¥Þ¥¸¤ÊÏÃ¡¢²¬Â¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¾×·â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÊýÀµ¤Ï¡Ö»³ºêË®Àµ¡×»þÂå¡¢²¬Â¼¤È¤È¤â¤ËÅ·Á³ÁÇºà¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï½éÂå¡¦Å·Á³ÁÇºà¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ï¢Íí¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤È°¥Î¥ê¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄ¤¯¤ó¡¢Ï¢ÍíÀè¤·¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï·ëº§¤Î¡ËÏ¢ÍíÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÊýÀµ¤ò²ù¤·¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£