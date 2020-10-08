¥è¥ì¥è¥ì¤Ê¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡¡ÃËÀ¤¬»×¤ï¤º¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡Ö½÷À¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×3¤Ä
³°½Ð»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤´»þÀ¤¡£¤½¤ó¤Êºòº£¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï»þÃ»ÈþÍÆ²È¤ÎÊÂÌÚ¤Þ¤¤¬¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤¬Ì©¤«¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆÃÄ§¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦ÊÂÌÚ¤Þ¤
1:»È¤¤¸Å¤·¤Æ¤¤¤Æ¥è¥ì¥è¥ì
¡ÖÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ï²¿ÅÙ¤âÀö¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¶·é´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤º¤¢¤Þ¤ê¿È¤Ê¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ª¡¢ÃËÀ¤Ç¤â¥è¥ì¥è¥ì¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬¥è¥ì¥è¥ì¤À¤È¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï?¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(37ºÐÃËÀ/·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È)
¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤ÎÈ¾Ê¬¤òÊ¤¤¦¤â¤Î¡£ÆÃ¤ËÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ï²¿ÅÙ¤âÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉÛ¤¬¿§¤¢¤»¤¿¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Îô²½¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¶·é´¶¤Ë·ç¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸Å¤Ü¤±¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£Äê´üÅª¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ÎÎô²½¶ñ¹ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤è¡£
2:»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤ÊÁ¤â¤Î
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤²ÖÊÁ¤ä¡¢Æ°Êª¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»È¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»öÃæ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ªÂ·¤¤¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×(36ºÐÃËÀ/¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸)
ÊÁÊª¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤ÏÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Û¤É¡¢ÊÁ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Þ¥¹¥¯¤ÏÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¤¯TPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
3:Á´¿È¿¿¤Ã¹õ
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤Îµ·¼°¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤¬¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÍè¤¿¤é¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤â(¾Ð)¡£º£¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ë¤Ï½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×(38ºÐÃËÀ/ÀìÌç¿¦)
¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¾¯¤·½Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÈÁ´¿È¿¿¤Ã¹õ¡É¤Î°õ¾Ý¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¹¥¤àÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤Ë¤ÏÁ´¿È¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤«¤â¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ëÁõ¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¾¡Éé¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´ÍÑ¿´¤ò¡£
©Cavan Images/gettyimages©klebercordeiro/gettyimages