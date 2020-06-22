»Ù»ýÎ¨µÞÍî¡ª¡¡´Ú¹ñ¤Ç¼«¾Î¡Ö°Ö°ÂÉØÃÄÂÎ¡×¤¬¡ÈÈï³²¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¡É¤ò·Ç¤²Â³½Ð¤¹¤ëÈá·à
°Ö°ÂÉØÌäÂê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤â
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÄ©È¯¤ÇÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤Ø¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£¸µ°Ö°ÂÉØ¤ÎÍûÍÆ½¨¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤µ¤ó¤ÎË½Ïª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÕúÈþ¹á¡Ê¥æ¥ó¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¡ËµÄ°÷¤¬Î¨¤¤¤¿ÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤¬°î¤ì½Ð¤¿·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤Î±¿Æ°¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èï³²¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤¿¿·¤·¤¤¸µ°Ö°ÂÉØ´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤â½Ð¸½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Æü¤Ë²¿½½¿Í¤â¤ÎÊÆÊ¼¤È¡Ä¡Ä¡ÚÎò»Ë¤Î°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í°Ö°ÂÉØ¡×¤¿¤Á¡Û
¡¡6·î16Æü¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤Î¤¢¤ë»ÔÌ±±¿Æ°²È¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¥ã¥ó¥¹¥Ô¡¼¥¯¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤°Ö°ÂÉØÃÄÂÎ¤Î·ëÀ®¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆü´©»æ¡Ö´Ú¹ñÆüÊó¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ï±¿Æ°²ÈÃæ¿´¤À¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î°Ö°ÂÉØ´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Èï³²Åö»ö¼ÔÃæ¿´¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸µ°Ö°ÂÉØ¤¿¤Á¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¹Ö±é¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Î·ëÀ®¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±±¿Æ°²È¤Ï¡¢Æ±»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÃÄÂÎ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¸å±ç¶â¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤Ë¤è¤ë¼ý±×¶â¤ÏÁ´³Û¤òÈï³²¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£²ñ·×¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤Ë²ñ·×½èÍý¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î15Æü¤ÎÈ¯Â¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÃÄÂÎ¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤òÃæ¿´¤ËÌó20¿Í¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±»æ¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾¾Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÄÂÎÌ¾¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥¤¥¥ã¥ó¥¹¥Ô¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢Íû¤µ¤ó¤¬2007Ç¯¤ËÊÆ²¼±¡¸øÄ°²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°Ö°ÂÉØÈï³²»ö¼Â¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ëºî¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÆ±Ì¾¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç320Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Íû¤µ¤ó¤Ï5·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤ë¶µ°é³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÍû¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢°ìÊý¤Ç°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯¸À¸¢¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÈÊúÉé¡É¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¿å¤ÎË¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£´Î¿´¤ÊÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬Æ±ÃÄÂÎ¤È»ÔÌ±±¿Æ°²È¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤ÎÍÜ½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë´ØÏ¢µ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¶¦Í¤·¡¢¡ÖÃ¯¤À¡¢¤ªÁ°¡©¡¡Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÃÄÂÎ·ëÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÔÌ±±¿Æ°²È¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¥ã¥ó¥¹¥Ô¡¼¥¯¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤ÏÅö»ö¼Ô¡ÊÍû¤µ¤ó¡Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÅÙ¤°¤é¤¤¤Ï»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬½çÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÃÄÂÎ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢Âçî¹2¡¦28Ì±¼ç±¿Æ°µÇ°»ö¶È²ñ¤Î¥¥à¡¦¥®¥ç¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£2¡¦28Ì±¼ç±¿Æ°¤È¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤ÎÍû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥Þ¥ó¡ËÀ¯¸¢»þÂå¡¢Âçî¹¤Î³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Äñ¹³±¿Æ°¤Ç¤¹¡£°Ö°ÂÉØÌäÂê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯Íû»á¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ç¤²¤¿°Ö°ÂÉØÃÄÂÎ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÜ½÷¤ÏÅöÏÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍÜ½÷¤Ï¡¢¥¥à¤µ¤ó¤¬Ë¿Æü´©»æ¤Î´ó¹ÆÊ¸¤Ç¡¢ÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤Î2007Ç¯¤ÎÊÆ¹ñË¬Ìä¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Íû¤µ¤ó¤ÎË¬ÊÆ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¥¥à¡¦¥®¥ç¥¸¥ç¥ó»á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤ÏÍû¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤Þ¤Ç¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡ØÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤È¥¥à»á¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¼çÄ¥¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñÆüÊó¤Îµ»ö¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥à»á¤¬ÃÄÂÎ·ëÀ®¤òÄü¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¸µ°Ö°ÂÉØ¤Î²ÈÂ²¤é¤â¿·¤¿¤ÊÃÄÂÎ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡×¤Ï19Æü¡¢¸µ°Ö°ÂÉØ¤Î¥¥ë¡¦¥¦¥©¥Î¥¯¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸µ°Ö°ÂÉØ²ÈÂ²¤é¤¬¡Ö°Ö°ÂÉØ²ÈÂ²ÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡×¤òºî¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¥¥ë¡¦¥¦¥©¥Î¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËã±º¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¸µ°Ö°ÂÉØ¤À¡£º£·î6Æü¡¢µÙ·Æ½ê¤Î½êÄ¹¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ë¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ë¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÈºÊ¤Ï¸¡»¡¤ÎÄ´ºº¤Ë¡¢¡ÖËã±º½êÄ¹¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÎÄÌÄ¢¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ËÃÎ¤é¤»¤º¡¢ÉÑÈË¤ËÂç¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸µ°Ö°ÂÉØ¤¿¤Á¤ËËè·î350Ëü¥¦¥©¥ó¤ÎÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÕúµÄ°÷¤ª¤è¤ÓÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤È¥Ê¥Ì¥à¤Î²È¡Ê°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÜ¸î»ÜÀß¡Ë¤ËÍí¤à¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬ÁÂ³°¤µ¤ì¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍûÍÆ½¨¤µ¤ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¸µ°Ö°ÂÉØ¤ÎÊý¡¹¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡×¤È·ëÀ®¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐ¸¢ÎÏ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤¬ÆàÍî¤ÎÄì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÈï³²¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤òµó¤²¤ë¿·¤·¤¤°Ö°ÂÉØÃÄÂÎ¤¬¡¢±«¸å¤Îä£¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¶â¾»À®
´Ú¹ñºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£´Ú¹ñÀ¯ºâ³¦¤ä·ÝÇ½³¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¡£ÍèÆü·Ð¸³¤âÂ¿¤¯¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉÊÔ½¸
2020Ç¯6·î22Æü ·ÇºÜ