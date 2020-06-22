Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ð¥È¥ó¡Ö#¤¤¤­¤â¤Î¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¥ê¥ì¡¼¡×¤ÎÌþ¤·ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

6·î¤ËÆþ¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÇÎ×»þµÙ´ÛÃæ¤À¤Ã¤¿»ÜÀß¤ÎºÆ³«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª±à¡¦¿åÂ²´Û¤Ç¤â¡¢ºÆ¤ÓÀ¸¤­Êª¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢À¸¤­Êª¤¿¤Á¤¬¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¡×¤¬Twitter¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÉÍÌ¾¸ÐÂÎ¸³³Ø½¬»ÜÀß¥¦¥©¥Ã¥È¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¹­¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


¡ü¤ª¤µ¤«¤Ê



Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®¤¿¤Á¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£


¡üÀÖ¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥ª¥ó



µÙ±à¤·¤Æ¤¤¤¿½ÕÀè¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤Îµ¨Àá¡£
3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¥ê¥Þ¡×¤¬¸µµ¤¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥ê¥ç¡¼¥Þ¤È¥ê¥Þ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡¢Instagram¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª


¡ü¥ß¥º¥¯¥é¥²



¡ÖÊÑÂÖÍ½¹ð¡×¤Î¹­¹ð¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¡¢¥¯¥é¥²¤Î¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥à¤Ç»²²Ã¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬¸÷¤ÎÎ³¤Î¤è¤¦¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¡£

7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¯¥é¥²¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó20¼ï5000É¤¤Î¥¯¥é¥²¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡ª ¥¯¥é¥²¤Î¥¢¡¼¥Á¤ä360¡ë¤Î¿åÁå¤ÇÍ¥²í¤Ë±Ë¤°¥ß¥º¥¯¥é¥²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£




¡ü¥­¥Î¥Ü¥ê¥«¥ó¥¬¥ë¡¼



ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢¥»¥¹¥¸¥­¥Î¥Ü¥ê¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥º¡¼¥é¥·¥¢¡£
¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ì¥­¤Î¤è¤¦¤ÊÃã¿§¤¤ÌÓÊÂ¤ß¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤òÌÚ¤Î¾å¤Ç²á¤´¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤â¤ÄÄÁ¤·¤¤Í­ÂÞÎà¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òºÙ¤á¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥¢¥é¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Î¡Ö¥¿¥Ë¡×¤Î2Æ¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£



¡À¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡¿



¡üÉÍÌ¾¸ÐÂÎ¸³³Ø½¬»ÜÀß¥¦¥©¥Ã¥È
https://ulotto.entetsuassist-dms.com/
ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¾¶èÉñºåÄ®ÊÛÅ·Åç5005-3
Twitter¡§@uxotto

¡ü¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥µ¥Õ¥¡¥ê
http://www.africansafari.co.jp/
ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô°Â¿´±¡Ä®ÆîÈª2-1755-1
Twitter¡§@africansafari1
Intagram¡§@africansafari_lion

¡üµþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®35-1¡ÊÇß¾®Ï©¸ø±àÆâ¡Ë
Twitter¡§@Kyoto_Aquarium
Instagram¡§@kyoto_aquarium

¡ü¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/
²£ÉÍ»Ô°°¶è¾åÇòº¬Ä®1175-1
Twitter¡§@ZOORASIA_office