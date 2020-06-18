『風の谷のナウシカ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『ゲド戦記』全国の映画館で上映決定！
スタジオジブリ作品『風の谷のナウシカ』（1984）、『もののけ姫』（1997）、『千と千尋の神隠し』（2001）、『ゲド戦記』（2006）の4作品が、6月26日（金）より、全国372館にて上映することが決定した。東宝が発表した。
＜作品情報＞
『風の谷のナウシカ』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 高畑 勲
音楽 久石 譲
声の出演 島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、家弓家正
公開日 1984年3月11日
※制作はトップクラフト
『もののけ姫』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 久石 譲
主題歌 米良美一
声の出演 松田洋治、石田ゆり子、田中裕子、小林 薫、西村雅彦、
上條恒彦、美輪明宏、森 光子、森繁久彌
公開日 1997年7月12日
『千と千尋の神隠し』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 久石 譲
主題歌 木村 弓
声の出演 柊 瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、上條恒彦、小野武彦、菅原文太
公開日 2001年7月20日
『ゲド戦記』
原作 アーシュラ・K・ル＝グウィン
原案 宮崎 駿
脚本 宮崎吾朗、丹羽圭子
監督 宮崎吾朗
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 寺嶋民哉
主題歌 手嶌 葵
声の出演 岡田准一、手嶌 葵、田中裕子、香川照之、風吹ジュン、内藤剛志、倍賞美津子、夏川結衣、小林 薫、菅原文太
公開日 2006年7月29日
＜作品情報＞
『風の谷のナウシカ』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 高畑 勲
音楽 久石 譲
声の出演 島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、家弓家正
公開日 1984年3月11日
※制作はトップクラフト
『もののけ姫』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 久石 譲
主題歌 米良美一
声の出演 松田洋治、石田ゆり子、田中裕子、小林 薫、西村雅彦、
上條恒彦、美輪明宏、森 光子、森繁久彌
公開日 1997年7月12日
『千と千尋の神隠し』
原作・脚本・監督 宮崎 駿
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 久石 譲
主題歌 木村 弓
声の出演 柊 瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、上條恒彦、小野武彦、菅原文太
公開日 2001年7月20日
『ゲド戦記』
原作 アーシュラ・K・ル＝グウィン
原案 宮崎 駿
脚本 宮崎吾朗、丹羽圭子
監督 宮崎吾朗
プロデューサー 鈴木敏夫
音楽 寺嶋民哉
主題歌 手嶌 葵
声の出演 岡田准一、手嶌 葵、田中裕子、香川照之、風吹ジュン、内藤剛志、倍賞美津子、夏川結衣、小林 薫、菅原文太
公開日 2006年7月29日