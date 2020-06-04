三田製麺所、「つけ麺」や金賞受賞「唐揚げ」をUberEatsで販売開始
エムピーキッチンが運営する「つけ麺専門店 三田製麺所」はこのほど、一部店舗でUberEatsでの販売を開始した(一部店舗を除く)。
UberEatsで注文が可能な商品は、「つけ麺」(税込990円)「辛つけ麺」(税込1,090円)「背脂つけ麺」(税込1,090円)「油そば」(税込890円)など、同社の定番メニューである濃厚つけ麺や、日本唐揚協会主催「第11回からあげグランプリ」の東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞した「唐揚げ」5個(税込590円)、10個(税込1,090円)など。
6月3日時点で、五反田店、渋谷道玄坂店、川崎店、なんば店、北新地店、広島紙屋町店が利用可能。掲載店舗は順次拡大を予定している。
UberEatsで注文が可能な商品は、「つけ麺」(税込990円)「辛つけ麺」(税込1,090円)「背脂つけ麺」(税込1,090円)「油そば」(税込890円)など、同社の定番メニューである濃厚つけ麺や、日本唐揚協会主催「第11回からあげグランプリ」の東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞した「唐揚げ」5個(税込590円)、10個(税込1,090円)など。
6月3日時点で、五反田店、渋谷道玄坂店、川崎店、なんば店、北新地店、広島紙屋町店が利用可能。掲載店舗は順次拡大を予定している。
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